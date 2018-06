La France a créé 48.800 emplois salariés au 1er trimestre, dont 47.700 dans le privé

PARIS (AFP) -

La France a enregistré un douzième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois salariés, avec 48.800 nouveaux postes (+0,2%) au 1er trimestre, a annoncé mardi l'Insee, qui observe, dans le détail, 47.700 créations dans le privé (+0,2%) et 1.100 dans le public (+0,0%).

En un an, la France a créé 288.200 emplois salariés (+1,2%), pour atteindre un record de 25,17 millions de postes. Pour le seul 1er trimestre, les services marchands (+34.600, +0,3%), l'intérim (+4.500, +0,5%), la construction (+3.600, +0,3%) et l'agriculture (+3.000, +1,0%). Quant aux services non marchands (+3.900, +0,0%) et à l'industrie (-800, -0,0%), ils ont vu leurs effectifs stagner.

