Le Vietnam verrouille internet

HANOÏ (AFP) -

Le Vietnam a voté mardi une loi sur la cybersécurité qui va largement restreindre les libertés sur les réseaux sociaux, rare fenêtre d'expression dans un pays communiste à parti unique où toute dissidence est réprimée.

Avec ce nouveau texte qui entrera en vigueur en janvier 2019, les plateformes du web seront contraintes de retirer sous 24 heures tous les commentaires considérés comme une menace à la "sécurité nationale".

Elles seront également dans l'obligation de stocker les informations personnelles et les données des utilisateurs.

"Actuellement, Google et Facebook stockent les données personnelles des utilisateurs vietnamiens à Hong Kong et à Singapour", a expliqué Vo Trong Viet, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

"Mettre des centres de données au Vietnam va augmenter les dépenses pour les fournisseurs de services ... mais c'est nécessaire pour répondre aux exigences de la cybersécurité du pays", a-t-il ajouté.

La nouvelle loi interdit également les appels aux rassemblements publics et tout discours qui "porte atteinte" au drapeau national, aux dirigeants ou aux "héros" nationaux.

"Dans ce pays très répressif, l'espace en ligne offrait un refuge relatif où les gens pouvaient partager leurs idées et leurs opinions avec moins de crainte de la censure", a regretté Clare Algar d'Amnesty International.

"Avec les pouvoirs étendus accordés au gouvernement pour surveiller internet, cela signifie qu'il n'y a plus d'espace sûr au Vietnam où les gens peuvent parler librement", a-t-elle ajouté.

L'Asia Internet Coalition, un groupe qui défend les intérêts de Facebook, Google, Twitter et d'autres groupes dans la région, s'est dit "déçu" après le vote.

"Malheureusement, ce texte va entraîner de sévères limitations pour l'économie numérique au Vietnam et risque de réduire les investissements étrangers", a estimé Jeff Paine, haut responsable du groupe.

L'internet vietnamien était déjà jugé "non libre", par Freedom House, un organisme de surveillance du web, qui classe le Vietnam juste devant la Chine en Asie.

Plus de la moitié des 93 millions d'habitants au Vietnam ont accès à Internet, et le pays se situe parmi les 10 premiers au monde en pourcentage d'utilisateurs Facebook, alors que le réseau social est bloqué en Chine.

