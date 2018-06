Netanyahu interrogé dans une affaire de corruption présumée sur des sous-marins

JÉRUSALEM (AFP) -

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été interrogé mardi comme témoin par la police dans une affaire de corruption présumée portant sur l'acquisition de trois sous-marins allemands par Israël, ont indiqué ses services.

M. Netanyahu est visé par différentes enquêtes pour corruption présumée susceptibles de menacer son long règne. Mais il n'est pas mis en cause dans l'affaire des sous-marins.

"Le Premier ministre a présenté son témoignage dans le dossier 3000 (sur les sous-marins). Il a fourni tous les détails qui l'ont amené à prendre les décisions professionnelles à propos des sous-marins, tout en expliquant leur importance pour la sécurité de l'Etat", ont dit ses services dans un communiqué.

M. Netanyahu se réjouit de pouvoir "mettre fin une fois pour toutes aux fausses affirmations propagées par des politiciens", ont-ils ajouté.

C'est la première fois que M. Netanyahu est entendu dans cette affaire, a rapporté la presse selon laquelle l'interrogatoire a duré plusieurs heures.

Le dossier porte sur des soupçons de corruption présumée autour de la vente par l'Allemagne à Israël de trois sous-marins militaires du géant industriel ThyssenKrupp. Deux proches du Premier ministre ont été interrogés maintes fois par la police.

Les sous-marins commandés par Israël sont susceptibles d'être équipés de missiles nucléaires et destinés avant tout à des missions d'espionnage au large des côtes iraniennes ou à des attaques en cas de guerre nucléaire entre les deux pays, selon des experts militaires étrangers.

M. Netanyahu est directement visé par deux enquêtes dans lesquelles la police a recommandé en février son inculpation. Il clame son innocence et se présente comme la victime d'une "chasse aux sorcières" tout en affirmant sa ferme intention de rester au pouvoir.

Dans le "dossier 1000", la police soupçonne le Premier ministre et des membres de sa famille d'avoir reçu pour un million de shekels (environ 235.000 euros) en cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux de la part de richissimes personnalités, en échange de faveurs financières ou personnelles.

Dans le "dossier 2000", il est soupçonné d'avoir tenté de conclure avec le propriétaire du Yediot Aharonot un accord pour une couverture plus favorable de la part du plus grand quotidien israélien payant.

M. Netanyahu est par ailleurs menacé par les suspicions de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, la plus importante compagnie israélienne des télécommunications, en contrepartie d'une couverture complaisante pour lui et son épouse de la part de Walla, un site d'informations qui était la propriété de l'ex-patron de Bezek.

Selon les derniers sondages, les affaires n'ont pas entamé la popularité de M. Netanyahu. Si des élections avaient lieu aujourd'hui et non en novembre 2019 à la fin de la législature, lui et son parti de droite Likoud l'emporteraient à nouveau.

