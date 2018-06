"Réveille-toi, tête à claques!": Trump réplique à De Niro

NEW YORK (AFP) -

Robert De Niro a "un Q.I. très bas" et "ne se rend pas compte" que l'économie américaine est au zénith: c'est ce qu'a répliqué Donald Trump, sur le chemin du retour de Singapour, à l'acteur américain qui l'avait insulté lors d'une cérémonie dimanche soir.

Dimanche à New York, lors de la cérémonie de remise des récompenses des Tony, les Oscars de Broadway, le héros de "Taxi Driver" et acteur fétiche de Martin Scorsese avait été très applaudi en lançant par deux fois "J'emmerde Trump". Insulte censurée par la chaîne CBS, qui retransmettait l'évènement en direct.

Le lendemain, de passage à Toronto pour l'inauguration d'un restaurant, De Niro, 74 ans, critique virulent de Trump dont il avait dit un jour qu'il voudrait lui mettre son poing dans la figure, avait tenu à "s'excuser" pour "le comportement idiot" du président américain au sommet du G7.

Mardi, alors qu'il revenait de Singapour où il a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors d'un sommet historique, Donald Trump a pris le temps de répondre à De Niro via son média favori, Twitter, avec une allusion au rôle de boxeur de l'acteur new-yorkais dans "Raging Bull" (1980).

"Robert de Niro, un individu au Q.I. très bas, a reçu au cinéma trop de coups à la tête assénés par de vrais boxeurs", a écrit Trump. "Je l'ai vu hier soir et je crois vraiment qu'il est groggy. Je suppose qu'il ne se rend pas compte que l'économie est au mieux, avec un taux d'emploi au plus haut et beaucoup d'entreprises qui reviennent dans notre pays. Réveille-toi, tête à claques!"

© 2018 AFP