Nadal fait l'impasse sur le Queen's avant Wimbledon

L'Espagnol Rafael Nadal, qui vient de remporter son onzième titre à Roland-Garros, a annoncé mercredi qu'il ne participera pas la semaine prochaine au tournoi du Queen's Club sur gazon, antichambre de Wimbledon.

"Le Queen's est un grand événement (...) et je voulais revenir cette année", a expliqué dans un communiqué le numéro 1 mondial de 32 ans, qui annule pour la troisième saison consécutive sa participation à cette épreuve juste avant qu'elle ne commence. "Mais la saison a été très longue sur terre battue", souligne Nadal, qui a disputé 27 rencontres sur ocre ces deux derniers mois.

"Je voudrais m'excuser auprès des organisateurs et surtout des fans qui voulaient me voir, mais j'ai parlé à mes médecins et je dois écouter ce que mon corps me dit", a ajouté le spécialiste de la terre battue qui avait affirmé, dans la foulée de sa finale victorieuse à Roland-Garros face à Dominic Thiem, qu'il pourrait manquer une partie de la saison sur gazon.

Rafael Nadal devrait en revanche participer à Wimbledon, qui débute le 2 juillet, et qu'il a déjà remporté deux fois.

Pour sa part, le directeur du Queen's Stephen Farrow s'est dit "évidemment déçu" de l'absence du N.1 mondial.

