La BCE pourrait lever le suspense sur ses rachats de dette

La Banque centrale européenne pourrait lever jeudi un long suspense en programmant la fin de son programme de soutien à l'économie, à moins que les menaces sur la zone euro ne l'incitent à différer sa décision.

Depuis des mois, les observateurs guettent avidement les modalités de sortie du "QE", les rachats de dette lancés en 2015, préalable à une première remontée "bien après" des taux directeurs, aujourd'hui à leur plus bas historique.

Peter Praet, principal économiste de la BCE, a nourri leurs espoirs mercredi dernier: optimiste sur la croissance et l'inflation, il a estimé que l'institution devrait évaluer jeudi "si les progrès réalisés jusqu'ici ont été suffisants" pour envisager un abandon "progressif" du QE.

Déjà diminué de moitié en janvier, ce programme se poursuit au rythme de 30 milliards d'euros par mois au moins jusqu'à septembre prochain, mais a porté à ce jour sur plus de 2.400 milliards d'euros et pourrait se heurter dans les prochains mois à ses limites techniques.

Réunie à Riga, en Lettonie, la BCE aura en mains un nouveau jeu de prévisions macroéconomiques, au moment même où l'inflation en zone euro remonte (1,9% en mai) et se rapproche de son objectif à moyen terme, légèrement en dessous de 2%.

- Craintes sur l'Italie -

"Ils vont probablement programmer" la sortie du QE, tout en "maintenant la porte ouverte" à une prolongation de ces rachats de dette "en cas de détérioration des perspectives", pronostique auprès de l'AFP Jennifer McKeown, de Capital Economics.

Car les voyants sont loin d'être tous au vert et la situation en zone euro se complique, entre coup de froid sur la conjoncture, tensions commerciales accrues et incertitude sur les intentions du nouveau gouvernement italien.

Mercredi encore, la production industrielle a reculé de 0,9% en avril par rapport à mars dans l'ensemble de la zone, quand les analystes attendaient un repli plus modeste, une nouvelle donnée décevante après un premier trimestre en demi-teinte.

Unique cible explicite de la BCE, l'inflation est certes remontée mais en excluant l'énergie et l'alimentation, elle ressort bien plus modestement à 1,1% en mai, sans effet d'entraînement visible des récentes hausses de salaires négociées en Allemagne.

Le président de la BCE, l'italien Mario Draghi, ne manquera pas d'être sondé sur le nouveau gouvernement eurosceptique et anti-austérité installé à Rome, qui a ravivé les craintes sur la dette abyssale du pays - un quart de l'endettement public total en zone euro.

- Flexibilité -

Il est cependant probable qu'il s'abstienne de tout commentaire et que les développements italiens lui donnent même "envie d'annoncer la sortie du QE le plus vite possible, pour éviter les controverses", estime Gilles Moec, économiste chez Bank of America Merrill Lynch, joint par l'AFP.

S'il semble acquis que la BCE va discuter du QE, sa décision reste in fine incertaine: certains tablent sur l'indication d'un horizon fixe de fin des achats nets, d'autres sur un "arrêt flexible" laissant à la BCE de la marge en cas de revers conjoncturel, selon Frederik Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management.

La BCE devrait par ailleurs réaffirmer que les taux d?intérêt vont rester à leur plus bas niveau "bien après" la fin des rachats nets d'actifs, laissant les analystes anticiper un premier tour de vis au plus tôt au second trimestre de 2019.

Détail piquant: la BCE se réunit jeudi à Riga sans l'hôte principal de la réunion, Ilmars Rimsevics, gouverneur de la banque centrale lettonne. Visé par des accusations de corruption, ce dernier est suspendu de ses fonctions depuis février et sera remplacé par la vice-gouverneure Zoja Razmusa, mais sans droit de vote.

