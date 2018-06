Cyclisme: Calmejane veut "revivre le plus tôt possible l'émotion d'une victoire sur le Tour"

LOÈCHE-LES-BAINS (SUISSE) (AFP) -

Le Français Lilian Calmejane, leader de l'équipe Direct Energie et de nouveau sur le Tour de Suisse pour parfaire sa préparation, assure que "tous les voyants sont au vert".

Vainqueur d'une étape l'an passé aux Rousses pour sa première participation au Tour de France, l'Albigeois de 25 ans "travaille dur" pour revivre "le plus tôt possible les émotions" d'une telle victoire.

Calmejane qui évoque "le petit agacement" du peloton vis-à-vis du dossier Froome, demande "plus de transparence sur le dossier" et que l'affaire "soit réglée au plus vite".

Question: Le Tour de Suisse, est-ce la préparation optimale en vue du Tour de France ?

R: "C'est la 2e fois que je fais le Tour de Suisse, c'est une très bonne préparation pour le Tour. Tous les voyants sont au vert, je suis satisfait de ma condition et de ma récupération. Je sens que mon corps encaisse bien les charges de travail."

Q: Vous aviez suivi la même préparation la saison dernière ?

R: "Grosso modo jusqu'à Liège-Bastogne-Liège (il a fini 52e), j'ai eu le même programme. Par rapport à l'hiver dernier, avec toutes les sollicitations, j'ai été mentalement plus occupé et j'ai senti dès le début de saison que j'avais rechargé les batteries mais peut-être pas à 100%. Après Liège, j'ai rangé le vélo 10 jours et ensuite je suis reparti m'entraîner dur dur. Là je suis très optimiste."

Q: Le Tour de France part le 7 juillet de Vendée (Noirmoutier), berceau de votre équipe. Ca signifie beaucoup pour vous ?

R: "Je n'ai jamais vécu ça. A l'époque du dernier départ en Vendée en 2011, j'étais junior 2 ou Espoir 1re année. Déjà le départ du Tour, c'est grandiose. En plus le fait que ce soit en France et en Vendée... J'ai connu juste un départ mais à l'étranger (Düsseldorf, en 2017). Ca va être quelque chose d'assez fou."

Q: Vous avez déjà repéré les étapes qui vous conviennent? Mende? Carcassonne?

R: "Les étapes dites de moyenne montagne ou alors de montagne avec des cols plutôt roulants, c'est celles qui me vont le mieux. Il n'y en pas dix sur le Tour. Il ne faudra pas se louper, il faudra être devant et surtout être costaud".

Q: Fin mai, sur Twitter, vous avez demandé "plus de transparence" à Chris Froome sur ses données techniques et physiologiques. Le manque de transparence peut-il créer la suspicion ?

R: "Le doute apparaît sur tous les coureurs qui font de grosses performances, qui plus est quand il y a un contrôle positif (des résultats anormaux, en l?occurrence et non un contrôle positif, ndlr). Les suspicions elles ont des raisons d'être, je pense. Après, ce tweet, c'était aussi un peu du Calmejane, j'ai réagi un peu à chaud. Mais ce qu'il faut vraiment c'est qu'il y ait plus de transparence sur le dossier et que l'affaire soit réglée au plus vite. C'est déjà bien trop tard, c'est surtout ce petit agacement qui ressort dans le peloton en général et peu de coureurs osent le dire parce que la Sky est un peu toute puissante, mais il faut vraiment que cette affaire soit réglée parce c'est dommage pour le cyclisme, même pour Froome et son équipe qui seront très mal accueillis sur le prochain Tour. Il ne faudrait pas qu'il y ait, entre guillemets, des drames ou des insultes ou qu'il se fasse jeter je ne sais quoi. C'est une situation quand même délicate".

Q: Etes-vous d'accord avec Tom Dumoulin qui a affirmé qu'il ne se serait pas présenté au départ du Tour d'Italie s'il avait été dans la même situation que Froome ?

R: "Je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Je ne sais pas si lui-même (Froome) peut le décider dans une équipe telle que la sienne. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce j'ai mis sur Twitter. Ce que je demande, comme tous les coureurs, c'est que l'affaire soit réglée au plus vite."

Q: Un Tour de France réussi c'est gagner une étape, c'est votre objectif premier?

R: "C'est l'objectif idéal, l'idéal de départ. Mais le Tour peut très bien être réussi si on fait des journées à l'attaque, plusieurs fois, ou si on a le maillot à pois... Une victoire d'étape, c'est le jackpot et la cerise sur le gâteau. Je travaille dur pour revivre ces émotions là. Si je peux revivre ça le plus tôt possible, je signe de suite".

Propos recueillis par Eric Bernaudeau

© 2018 AFP