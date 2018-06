Malgré une discussion "cordiale" entre Macron et Conte, l'Italie attend toujours des excuses

Malgré une discussion "cordiale" entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte mercredi soir, l'Italie attend toujours des excuses de la France au lendemain d'une journée marquée par des vives tensions entre Rome et Paris.

L'accalmie diplomatique attendra. Après une journée marquée par de vives tensions autour de la question migratoire entre Paris et Rome – le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, laissant entendre qu’il pourrait annuler sa visite prévue vendredi à Paris – le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a affirmé, jeudi 14 juin, que l'Italie attendait toujours des excuses de la France.

"Nous attendons des excuses. Si nous en recevons, nous pourrons entamer un nouveau parcours", a-t-il déclaré à la radio. "Il est encore temps de revenir en arrière, de s'excuser et de repartir de zéro."

Emmanuel Macron et le président du Conseil italien ont pourtant eu une discussion "cordiale" mercredi soir, a déclaré jeudi matin sur Europe 1 la ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, tout en précisant que la visite du président du Conseil à l'Élysée n'était "ni confirmée, ni annulée".

Le refus du gouvernement italien de laisser accoster sur ses côtes le navire humanitaire 'l'Aquarius', au bord duquel se trouvaient quelque 629 migrants, a provoqué de nouvelles crispations diplomatiques sur la question des migrants.

Emmanuel Macron a dénoncé mardi le "cynisme" et "l'irresponsabilité" du gouvernement italien, déclenchant la colère des autorités transalpines qui ont fustigé une forme "d'hypocrisie" d'un pays bloquant régulièrement l'arrivée de migrants sur son sol à la frontière franco-italienne.

Les tensions sont si fortes que Giuseppe Conte songe à "repousser son voyage à Paris", a déclaré mercredi une source gouvernementale. "Pour le moment, les conditions [d'une réunion] ne sont pas réunies", a-t-elle ajouté.

Interrogé sur cette perspective, Emmanuel Macron a déclaré n'avoir aucune information sur le sujet. "Je ne fais pas de commentaire sur les commentaires", a-t-il déclaré en marge d'une visite aux Herbiers (Vendée).

Visite annulée pour le ministre de l’Économie, ambassadeur convoqué

Mercredi matin, le ministre des Affaires étrangères italien, Enzo Moavero Milanesi, avait, de son côté, convoqué l'ambassadeur de France, Christian Masset. En l’absence de ce dernier, c’est la chargée d’affaires de l’ambassade de France, Claire Anne-Raulin, qui a été reçue. Enzo Moavero Milanesi a souligné lors de cet échange que les déclarations françaises mettaient "en péril les relations" bilatérales et jugé le "ton employé injustifiable".

Quelques minutes plus tard, le ministre français des Affaires étrangères publiait un communiqué pour dire que la France était ouverte au dialogue et à la coopération avec Rome dans le domaine de l'immigration. Le Quai d'Orsay s'y dit "parfaitement conscient de la charge que la pression migratoire fait peser sur l'Italie et des efforts que ce pays fournit".

Dans la foulée, c’est le ministre italien de l'Économie, Giovanni Tria, qui a annulé une rencontre prévue mercredi après-midi avec son homologue français, Bruno Le Maire, à Paris. Un nouveau rendez-vous aura lieu dans quelques jours, assurait-on mercredi après-midi à Bercy.

Durant son déplacement en Vendée, Emmanuel Macron a dénoncé une manipulation de l'émotion et une provocation de la part de certains dirigeants italiens, tout en rappelant le travail de coopération "exemplaire" entre Rome et Paris depuis un an sur la question migratoire.

La France a accueilli près de 32 000 migrants l'an dernier, sur un total de 100 000 demandes. L'Italie a reçu elle plus de 640 000 migrants ces cinq dernières années qui traversent la Méditerranée en partant des côtes africaines pour accoster sur l'île sicilienne de Lampedusa.

"Si les Français ont l'humilité de s'excuser, nous pourrons mettre cette histoire derrière nous et redevenir amis comme avant", a souligné dans la matinée Matteo Salvini.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/06/2018