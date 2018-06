RABAT (AFP) -

Le Maroc sera candidat à l'organisation du Mondial-2030 de football, a annoncé vendredi son ministre des Sports Rachid Talbi Alami, au lendemain de l'échec du royaume à obtenir l'organisation de la Coupe du monde 2026, attribuée mercredi au trio USA/Canada/Mexique.

"Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous allons candidater pour l'organisation du Mondial-2030", a dit à l'AFP le ministre de la Jeunesse et des sports, confirmant une information parue dans la presse locale.

Cinq fois candidat malheureux à l'organisation de la compétition (en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), le royaume espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète.

Le tournoi sera en 2030 le "Mondial du centenaire", un siècle après la première Coupe du monde organisée et remportée par l'Uruguay, qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature conjointe avec l'Argentine et le Paraguay pour 2030.

Avec sa candidature "africaine" pour le Mondial-2026, le Maroc mettait en avant sa géographie compacte, au carrefour de deux continents passionnés par le ballon rond, l'Europe et l'Afrique, en promettant des matches dans le même fuseau horaire et dans un rayon de 550 km autour de la capitale économique Casablanca.

L'attribution du Mondial-2026 au trio USA/Canada/Mexique, avec un soutien massif de 134 voix, a suscité une grande déception au Maroc, avec surtout une pluie de critiques acerbes contre l'Arabie saoudite, allié traditionnel du Maroc accusé d'avoir "trahi" en menant campagne contre le dossier marocain. Au total, sept pays arabes, pour la plupart considérés comme des alliés, ont voté pour le dossier américain mercredi.

Le Maroc, qui mise sur "la ferveur" que suscite le football dans le pays, voit en l'organisation d'une Coupe de monde un catalyseur de développement.

Mercredi soir, l'émir du Qatar Cheikh Tamim avait informé le roi Mohammed VI du "plein soutien du Qatar (...) dans le cas où le royaume présente sa candidature à l'organisation du Mondial-2030", selon un communiqué du cabinet royal.

Le trio Etats-Unis/Canada/Mexique a été désigné mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du monde à 48 équipes, le Maroc n'obtenant que 65 suffrages lors du vote des 203 membres de la Fifa appelés à se prononcer lors du congrès de l'instance à Moscou, à la veille du début du Mondial-2018.

