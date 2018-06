Pour Dupont-Aignan, Macron "cible les plus défavorisés"

PARIS (AFP) -

Le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a critiqué vendredi sur RMC et BFMTV "la manière dont le président de la République cible les plus défavorisés", lui reprochant notamment d'avoir supprimé les emplois aidés.

"Ce que je conteste, c'est que le président de la République di(se) de manière désobligeante +il y a trop de pognon+", a déclaré le député de l'Essonne, en référence aux propos tenus par Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée par sa directrice de communication, dans laquelle il déplore qu'"on met(te) un pognon de dingue dans les minima sociaux et (que) les gens ne s'en sortent pas."

"Je n'aime pas la manière dont le président cible les plus défavorisés", a poursuivi M. Dupont-Aignan, avant de reprocher au chef de l'État d'avoir supprimé des emplois aidés: "Pourquoi Emmanuel Macron a supprimé une aide efficace, qui récompensait les plus modestes, les plus pauvres qui avaient la volonté de s'en sortir?", s'est interrogé l'élu, partisan de dépenses sociales récompensant "le mérite".

"Je trouve (la fin des emplois aidés) dégueulasse, parce que c'était une dépense sociale utile", a grincé M. Dupont-Aignan.

Pour autant l'ancien maire d'Yerres a jugé qu'"il y a(vait) trop de dépenses sociales pour les profiteurs. Elles devraient être affectées à ceux qui en ont besoin, qui ont un coup dur, qui font l'effort de s'en sortir", a-t-il énuméré.

Réagissant par ailleurs aux débats autour de l'Aquarius, le navire humanitaire interdit d'accostage sur les côtes italiennes par les autorités et finalement en route vers le port espagnol de Valence, M. Dupont-Aignan a plaidé pour le rétablissement de "frontières nationales d'une fermeté totale et de frontières européennes".

