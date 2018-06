France Télévisions, TF1 et M6 créent Salto, une plateforme pour contrer Netflix

France Télévisions, TF1 et M6 ont annoncé la création d'une plateforme commune de vidéos en ligne, baptisée Salto. Objectif : concurrencer le géant américain Netflix, en passe de devenir le numéro 1 de la télévision payante en France.

Leur union fera-t-elle leur force ? Les groupes France Télévisions, TF1 et M6 ont annoncé, vendredi 15 juin, la création de Salto, une plateforme de vidéos commune destinée à "proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public". Comprendre : concurrencer les géants américains Netflix et Amazon.

Jeudi, des sources proches du dossier avaient indiqué que les conseils d'administration des trois groupes avaient donné leur onction à cette alliance inédite. Le trio français fait valoir que cette plateforme en ligne, qui fonctionnera sur abonnement et sans engagement, offrira "une variété sans égal" de programmes.

Moins de 5 euros par mois

Cette plateforme dite OTT (c'est à dire accessible via Internet, sur ordinateur, tablettes ou smartphones, ou sur certains téléviseurs, tout comme Netflix ou Prime Video d'Amazon), "permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision (le direct et le rattrapage), mais aussi de découvrir des programmes inédits", selon les trois nouveaux alliés.

À eux seuls, TF1 et France Télévisions représentent 75 % de la création audiovisuelle en France. Les trois partenaires se disent ouverts à ce que d'autres chaînes les rejoignent. La date de lancement et les tarifs n'ont pas été précisés, mais selon une source proche du dossier, ce nouveau service devrait afficher un abonnement de base inférieur à 5 euros par mois.

Salto "proposera plusieurs formules d'abonnement pour tenir compte des besoins de chacun [et] s'articulera de la meilleure manière avec les plateformes gratuites existantes : MYTF1, 6Play et France.tv", assurent ses fondateurs, qui vont créer une société à parts égales pour ce projet.

"Une équipe de France de l'audiovisuel"

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, avait relancé en novembre l'idée d'une plateforme commune aux chaînes publiques et privées et plaidé pour l'émergence d'une "équipe de France de l'audiovisuel", capable de "devenir un champion européen qui pèse(rait) sur la scène mondiale". De telles alliances ont déjà été constituées aux États-Unis (Hulu) et au Royaume-Uni (Freeview).

Un projet de rapprochement avait échoué par le passé, notamment en 2015, mais M6 et TF1 s'étaient montrés ouverts ces derniers mois. Pour se donner le temps de nouer un accord, France Télévisions avait gelé en mars son propre projet de plateforme vidéo payante, attendu au printemps.

Lundi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avait encouragé l'audiovisuel public à "construire des alliances avec les chaînes privées pour permettre l'émergence d'un champion numérique de la diffusion des programmes français".

Il s'agit d'une démarche sans précédent pour ces groupes aux statuts différents (deux privés et un public), et qui se battent entre eux au quotidien pour capter le plus grand nombre de téléspectateurs. Avec cette union sacrée, Delphine Ernotte et ses homologues Gilles Pélisson (TF1) et Nicolas de Tavernost (M6) prennent le taureau par les cornes, face à la concurrence fulgurante de Netflix et d'Amazon.

Péril en la demeure

Il y a péril en la demeure : Netflix, présent depuis seulement quatre ans dans l'Hexagone, y compterait désormais 3,5 millions d'abonnés, selon Libération, soit plus qu'OCS, le bouquet payant d'Orange.

Au rythme auquel il croît (100 000 clients par mois selon le quotidien), l'ogre Netflix semble en mesure de s'imposer tôt ou tard comme le numéro 1 de la télévision payante en France, devant Canal+ et ses 4,9 millions d'abonnés. La filiale de Vivendi peine elle-même à relancer ses recrutements, et vient en outre de perdre les droits de la Ligue 1 de football à partir de 2020 au profit de Mediapro.

En s'alliant, TF1, M6 et France TV pourront aussi mutualiser leurs investissements technologiques, et tenter de concevoir une interface intuitive et fluide pour Salto, alors que pour l'heure, MyTF1, 6Play et France.tv font pâle figure sur ce plan, face à Netflix.

Avec AFP

Première publication : 15/06/2018