Hôpital de Vierzon: des actions coup-de-poing pour défendre la maternité

VIERZON (FRANCE) (AFP) -

Les syndicats et personnels de l'hôpital de Vierzon (Cher) ont engagé depuis lundi des actions coup-de-poing pour demander à l'Agence régionale de Santé (ARS) de moderniser le bloc opératoire, afin d'éviter la fermeture pressentie de la maternité.

Près d'un demi-millier de poupées baigneurs -symbolisant les quelque 500 bébés mis au monde dans l'établissement chaque année- ont ainsi été accrochées sur les grilles du Centre hospitalier de Vierzon.

Le personnel de l'hôpital est en grève depuis lundi à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FO et Sud santé. Les syndicats sont déterminés à poursuivre leur bras de fer avec l'ARS la semaine prochaine. Ils envisagent notamment des barrages filtrants, une mise en scène symbolique d'un malade traité en urgence sur un brancard, une manifestation avec des personnels grimés en femmes enceintes ainsi qu'une marche blanche entre Vierzon et Bourges samedi et dimanche, a indiqué Maryvonne Roux, responsable départementale FO hospitalier.

