Recto/Verso: cent oeuvres vendues à l'aveugle à la Fondation Vuitton

Cent oeuvres, chacune d'un artiste français ou international, offertes au Secours populaire français et vendues aux enchères : la deuxième édition de Recto/Verso se déroule jusqu'au 24 juin à la Fondation Louis Vuitton à Paris.

Les oeuvres sont exposées dans le hall de la fondation, numérotées mais sans indication d'auteur, avant d'être mises aux enchères lors d'une vente à l'aveugle le dimanche 24. Les signatures des artistes seront révélées à l?issue des adjudications.

Une liste des artistes est par ailleurs accessible. A l'acheteur potentiel de reconnaître qui a fait quoi. Facile avec les stars Jeff Koons ou Olafur Eliasson, l'architecte Frank Gehry, concepteur du bâtiment de la fondation, ou avec des artistes comme Pierre Buraglio, Laurent Grasso, Julio Le Parc, Ange Leccia, Robert Longo, Jean-Michel Othoniel, Laure Prouvost, Cindy Sherman ou Xavier Veilhan.

Les ?uvres, toutes au format 40 x 50 cm, signées au dos, seront mises en vente à un prix de départ de 300 euros.

L?intégralité des sommes réunies sera consacrée au financement des actions du Secours populaire pour l?accès des personnes en difficulté à l?art et à la culture.

Pendant toute la durée de l?opération, les familles, les enfants et les jeunes, les personnes isolées, qui sont accompagnés toute l'année par le Secours populaire, pourront découvrir l?architecture de Frank Gehry, la nouvelle exposition de la Fondation, "Au diapason du monde", et "Recto/Verso". Un dispositif d?accueil et de visites sera mis en ?uvre par les bénévoles du Secours populaire et les équipes de Louis Vuitton.

Enfin l'accès à la Fondation sera gratuit le mercredi 20 juin et le dimanche 24 juin.

