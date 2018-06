Rugby: Savea en route pour Toulon et le Top 14

WELLINGTON (AFP) -

L'ailier international néo-zélandais Julian Savea est tombé d'accord pour rejoindre le RC Toulon à partir de la saison prochaine, a-t-on appris vendredi de sources concordantes en Nouvelle-Zélande.

Surnommé "The Bus", Savea devrait signer prochainement un contrat de deux ans avec le RCT, qu'il rejoindrait en septembre, après la saison de Super Rugby qu'il souhaite disputer avec les Wellington Hurricanes.

"C'est une grosse nouvelle pour nous, un des meilleurs ailiers du monde, je suis juste content pour le club" a réagi devant la presse Mathieu Bastareaud, capitaine de Toulon et du XV de France, qui affronte samedi les All Blacks à Wellington.

Savea, âgé de 27 ans et troisième meilleur marqueur de l'Histoire des All Blacks (46 essais en 54 sélections), pallierait le départ du Fidjien Semi Radradra (Bordeaux-Bègles), voire celui de son compatriote, le centre Ma'a Nonu.

Le meilleur marqueur de la Coupe du monde 2015 (huit essais) n'entre plus dans les plans du sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen, qui ne l'a plus appelé depuis la tournée des Lions britanniques et irlandais, en juin et juillet 2017.

© 2018 AFP