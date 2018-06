Volvo Ocean Race: Team Brunel coiffe les leaders dans la 10e étape

GÖTEBORG (SUÈDE) (AFP) -

Le bateau de Team Brunel a fait sensation jeudi en empochant à Göteborg la 10e étape de la Volvo Ocean Race (VOR), au nez des deux principaux leaders, Dongfeng et Mapfre. A une étape de la victoire finale, rien n'est joué.

Il n'aura fallu que 4 jours et 5 heures aux Néerlandais de Brunel pour avaler les 1250 milles (environ 2000 km) entre Cardiff de Göteborg pour l'avant-dernière manche de la course autour du monde la plus extrême, avec escales et en équipage.

Sixième (sur 7 bateaux) mercredi, l'équipage de Bouwe Bekking s'est imposé après une remontée spectaculaire et un finish très disputé avec les Espagnols de Mapfre, qui ont passé la ligne à peine 2 minutes plus tard.

Les Chinois de Dongfeng, leader au classement général, n'ont pas réussi à accrocher le podium, se contentant de la 4e place derrière Team AkzoNobel. Dongfeng cède la première place à Mapfre, à égalité de points avec Brunel (65 points) mais qui prend l'ascendant à la faveur d'un meilleur classement sur les pré-courses (in-port series).

"Nous avons fait un boulot fantastique, le résultat est au-delà de ce que nous espérions. L?objectif était de finir devant les deux bateaux rouges (Dongfeng et Mapfre), gagner en plus l?étape est vraiment magnifique", a lancé Bekking, qui rêve d'une arrivée triomphale chez lui aux Pays-Bas pour la dernière étape.

Bekking, fort de ses 8 participations, n'a encore jamais gagné la Volvo Ocean Race. Et s'il devait enfin être le premier, ce serait également un succès extraordinaire pour son équipier néo-zélandais Peter Burling, héros de dernière Coupe de l'America et champion olympique. Aucun navigateur n'a jamais remporté la VOR, les JO et la Coupe de l'America.

Reste que ni Mapfre ni Dongfeng n'entendent se laisser damner le pion à La Haye, terme de la Volvo Ocean Race.

"Pour vous tous, pour les fans de la course, ça va être un finish très excitant, pour nous aussi. Tout ce que nous avons à faire, c?est terminer devant les autres, on va tout donner et essayer de décrocher notre première victoire d?étape, ce serait fantastique", a prévenu le skipper de Dongfeng, le Français Charles Caudrelier.

Dongfeng pointe 3e au général avec 64 points mais il a en poche un point de bonus pour avoir réalisé le meilleur temps cumulé sur l'ensemble de la course.

La 11e et dernière étape partira jeudi 21 juin de Göteborg pour une arrivée estimée dimanche 24 juin à La Haye.

Classement de la 10e étape Cardiff - Göteborg:

1. Team Brunel (NED) 4 j 5 h 12 min

2. MAPFRE (ESP) à 1:55

3. Team AkzoNobel (NED) à 20:52

4. Dongfeng Race Team (CHN) à 33:51

5. Turn the Tide on Plastic (ONU) à 49:59

6. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN)

7. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG)

Classement général (après 10 étapes):

1. Mapfre (ESP) 65 pts

2. Team Brunel (NED) 65

3. Dongfeng Race Team (CHN) 64

4. Team AkzoNobel (NED) 53

5. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) 38

6. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) 30

7. Turn the Tide on Plastic (ONU) 29

