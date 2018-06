Bure: une manifestation d'antinucléaires à Bar-le-Duc perturbée par des casseurs

BAR-LE-DUC (AFP) -

Plus d'un millier d'opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse) manifestaient samedi après-midi à Bar-le-Duc, un cortège se voulant "festif" mais perturbé par une centaine de casseurs cagoulés ayant attaqué quelques vitrines et de brefs heurts avec les forces de l'ordre.

Encadré par plusieurs tracteurs, le cortège de 1.000 personnes selon la préfecture, plus de 3.000 selon les organisateurs, s'était élancé en musique peu avant 14H30 pour rejoindre la place Reggio, située en face de la préfecture, où il est arrivé peu avant 17H00, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Cette manifestation, c'est la preuve de notre détermination, de notre union aussi", avait affirmé à la presse avant le départ du cortège Jean-Marc Fleury, président de l'association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, co-organisatrice avec des collectifs locaux de cette journée "contre la poubelle nucléaire".

Peu de temps après le démarrage de la manifestation, environ 150 personnes -- selon la préfecture -- vêtues de noir et cagoulées sont apparues dans le milieu du cortège et ont cassé les vitrines d'une société de BTP et d'une société d'expertise et tagué des murs, a constaté la journaliste de l'AFP.

Les casseurs s'en sont ensuite pris à deux agences bancaires où ont eu lieu de brefs heurts avec des CRS et des gendarmes mobile, contre lesquelles ont été lancées des pierres et des fumigènes.

"Trois personnes ont été interpellées pour des violences contre les forces de l'ordre, des dégradations et des jets de pierre", a indiqué à l'AFP Muriel Nguyen, préfète de la Meuse, ajoutant qu'il y avait eu six blessés côté forces de l'ordre et un blessé léger côté manifestants.

Les commerces de Bar-le-Duc avaient été fermés par précaution.

"Il y a une façon de lutter qui est la leur. Ils sont cagoulés, ils cassent des vitrines ciblées, on ne peut pas maîtriser tout ça. Je ne suis pas dans l'approbation, je suis dans la compréhension", a réagi auprès de l'AFP Jean-Marc Fleury.

La manifestation a ensuite continué son trajet sans autre violence.

Cette manifestation, quatre mois après l'évacuation du bois Lejuc à côté de Bure, se voulait avant tout "festive".

Les manifestants ont accroché des branches d'arbre aux sacs à dos, ceintures, poussettes, tracteurs etc. pour "symboliser le bois Lejuc", site retenu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires (Andra) pour y mener des forages exploratoires. Occupé depuis l'été 2016, le bois a été évacué par 500 gendarmes le 22 février à l'aube.

"On va débaptiser Bar-le-Duc en +Bar Lejuc+", a dit Jean-Pierre Simon, agriculteur et opposant historique au projet Cigéo.

Le projet, mené par l'Andra, vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français.

Des bus sont venus de toute la France, de Belgique et d'Allemagne, selon Charlotte Mijeon, du Réseau sortir du nucléaire.

Dès samedi matin, des centaines de personnes de tous âges, beaucoup venues avec leurs enfants, avaient convergé vers le Hall des Brasseries, près du centre-ville, où ont eu lieu des tables-rondes.

Dans le hall, associations et collectifs ont installé des stands pour informer les visiteurs et les inviter à signer des pétitions. "Refusons que le Grand Est devienne la poubelle nucléaire de l'Europe", est-il écrit sur une grande banderole.

La rencontre des anti-nucléaires doit désormais se poursuivre place Reggio où trônent de grandes marionnettes de hiboux - la mascotte du bois Lejuc- et où vont se tenir des discours.

