Reportages : les enjeux du second tour de la présidentielle en Colombie

La Colombie élit dimanche son président lors du second tour de la première présidentielle depuis la paix avec l'ex-guérilla des Farc. Tout au long du week-end, France 24 vous propose une série de reportages sur les grands enjeux de ce scrutin.

Après plus d'un demi-siècle de guerre, la Colombie retient son souffle. Dimanche 17 juin, 36 millions d'électeurs se rendent aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Qui de Ivan Duque, champion de la droite, ou Gustavo Petro, héraut de la gauche anti-système, deviendra le premier président élu depuis l'accord de paix signé avec les Farc en 2016 ?

Les équipes de France 24 à Bogota sont mobilisées et vous proposent tout au long du week-end électoral une série de reportages sur les grands enjeux de ce nouveau tour de scrutin.

• La jeunesse, clé du scrutin. La Colombie est un pays jeune : 12 % de sa population a entre 18 et 24 ans et vote pour la première fois. Cette jeunesse a soif de changements. N'ayant pas connu les heures les plus noires du conflit, elle est d'autant plus encline à défendre l'accord de paix avec les Farc signé en 2016. Et en cas de mécontentement, elle n'hésite pas à faire appel au vote blanc et à l'abstention. Un reportage de Tatiana Suarez.

Première publication : 16/06/2018