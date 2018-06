Les vikings islandais tiennent en échec l'Argentine de Messi

L'Argentine a raté son entame du mondial, samedi. La faute à une solide équipe islandaise qui a contraint les coéquipiers de Lionel Messi à se contenter d'un match nul à Moscou (1-1).

Les coéquipiers de Lionel Messi sont tombés sur un iceberg islandais. Samedi 16 juin, pour leur entrée en lice dans le mondial, les Argentins ont dû se contenter d'un match nul (1-1) à Moscou contre une valeureuse équipe de l'islande.

L'Islande, petit pays de 300 000 habitants, en tenant tête aux Argentins en profite pour prendre le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Des Islandais résistants

Les Argentins se pensaient bien lancés par un but somptueux de leur avant-centre Sergio Agüero (19e), mais les solides Islandais ont vite égalisé par Alfred Finnbogason (23e) avant de tenir bon pour leurs premières 90 minutes dans un mondial. En première période, Birkir Bjarnason aurait même pu ouvrir le score à la suite d'une passe en retrait hasardeuse de Marcos Rojo (10e).

Le défenseur islandais Hordur Magnusson a bien provoqué un penalty en faisant un croc-en-jambe à Maximiliano Meza, en deuxième période. Mais Lionel Messi, sous pression après le festival de Cristiano Ronaldo la veille face à l'Espagne (3-3) a vu sa tentative repoussée par Hannes Halldorsson, le gardien islandais (64e).

Le portier du club danois Randers FC avait déjà frustré Messi à deux reprises, en boxant un ballon bien enroulé (17e) puis en captant une autre tentative (21e), et l'Argentin a manqué le cadre en fin de match malgré tous ses efforts (82e, 90e). Voilà qui risque de relancer les débats sur le niveau du Barcelonais avec la sélection nationale. D'autant plus quand son grand rival 'CR7' inscrit un triplé face à la grande Espagne un jour plus tôt... En transformant son penalty, lui.

Rien n'est encore perdu pour les Argentins, qui devront toutefois vite se rattraper face à la Croatie le 21 juin et le Nigeria le 26. Mais après leurs qualifications au minimum laborieuses et leur préparation tronquée, les hommes de Jorge Sampaoli ont inquiété samedi sur leur capacité à créer du jeu.

Avec AFP

Première publication : 16/06/2018