Aquarius: Taubira (PS) plaide l'accueil des migrants, fustige le "silence" de la France

L'ancienne Garde des Sceaux socialiste Christiane Taubira plaide dans le Journal du Dimanche en faveur de l'accueil des migrants de l'Aquarius, fustigeant le "silence" de la France, mais aussi l'"anglicisme de l?indécence" de ses ministres.

Dans une tribune intitulée "+Aquarius+?: Espagne, notre lueur", Christiane Taubira énumère les épisodes où la France a accueilli des réfugiés en nombre: de la guerre d'Espagne en 1936 à la guerre des Balkans en 1990, en passant par les "boat people" et la guerre d'Algérie.

"Il n?est pas question de dire ici qu?il est simple d?accueillir. Il ne s?agit ni d?enjoliver, ni de banaliser, ni même de dédramatiser. Ce n?est pas un conte", convient-elle.

"La population augmenta par pics et il en résulta sans doute des pressions sur les services publics, il fallut partager, il y eut des tensions. Mais le fait est?: la société ne s?est ni effondrée ni même affaiblie", poursuit-elle."Elle absorba une part du monde et s?en épanouit, dans sa langue, sa gastronomie, ses arts, ses artisanats, sa littérature? ".

"L?Europe avait une occasion d?exister, de retrouver son magistère éthique sur une scène internationale pleine de fracas, où prospèrent la crânerie, la fourberie, l?ivresse de l?impunité, le désarroi", affirme l'ex ministre de la Justice.

"Au lieu de cela, la panique gagne. La Chancelière (allemande, ndlr) recule, l?Italie bascule, et chez nous la parole officielle fait des gammes sur la misère du monde après des trémolos sur les personnes sans abri et les personnes réfugiées qui, en quelques mois, étaient censées ne plus se trouver à la rue", accuse-t-elle, allusion à un engagement d'Emmanuel Macron.

"Chez nous encore, des porte-parole font dans le marketing de l?oxymore avec la +?fermeté-humanité+. Chez nous toujours, des ministres font dans l?anglicisme de l?indécence sur le shopping et le benchmarking. Quand ce n?est pas carrément le silence? ", poursuit-elle, en référence à des termes utilisés par les ministres des Affaires européennes Nathalie Loiseau et de l'Intérieur Gérard Collomb.

"Pendant ce temps, dans toute l?Europe, cette impuissance fait la courte échelle aux extrémistes irresponsables et fanfarons", regrette-t-elle.

"Jamais dans l?histoire, lorsqu?il fallut accueillir une part du monde, la société ne s?est effondrée ni même affaiblie?", insiste-t-elle.

L'Aquarius, un bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui a secouru 629 migrants au large de la Libye, faisait route samedi vers Valence, en Espagne, où les autorités se sont dites prêtes à l'accueillir, après que l'Italie et Malte lui ont interdit l'accès à leurs ports.

