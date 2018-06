Mondial-2018: Neymar est bien titulaire contre la Suisse

ROSTOV-SUR-LE-DON (RUSSIE) (AFP) -

Neymar, dont le sélectionneur Tite avait affirmé samedi qu'il n'était "pas à 100%", est comme prévu titulaire pour les débuts du Brésil au Mondial-2018, dimanche à Rostov face à la Suisse dans le groupe E.

Blessé au pied à la fin du mois de février, l'attaquant-vedette de la Seleçao et du Paris SG n'a depuis joué que deux morceaux de match, face à la Croatie puis l'Autriche en préparation de cette Coupe du Monde au début du mois de juin.

La composition choisie par Tite est sans aucune surprise, avec la charnière Thiago Silva-Miranda, les latéraux Marcelo et Danilo et le milieu à trois Paulino, Casemiro et Coutinho.

En attaque, Neymar sera accompagné de Gabriel Jesus et Willian.

Le capitaine de la Seleçao est Marcelo. Tite a instauré un système de capitanat tournant et le latéral du Real Madrid n'aura donc peut-être pas le brassard au prochain match.

Côté suisse, le 11 de départ est également celui qui est attendu, avec la titularisation de Zuber sur le côté gauche de l'attaque, plutôt qu'Embolo.

Les équipes

Brésil: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho - Willian, Gabriel Jesùs, Neymar

Sélectionneur: Tite (BRA)

Suisse: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaïli, Zuber - Seferovic

Sélectionneur : Vladimir Petkovic

Arbitre: Cesar Ramos (MEX)

© 2018 AFP