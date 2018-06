Mondial-2018 : l'Angleterre s'impose sur le fil face à la Tunisie

Les Anglais se sont fait peur face à la Tunisie. Les Trois Lions ne se sont imposés que dans les arrêts de jeu (2-1) grâce à leur attaquant vedette, Harry Kane, auteur d'un doublé.

La rencontre entre l’Angleterre et la Tunisie s’est jouée, lundi 18 juin, au bout du suspense. Harry Kane, le capitaine anglais, a sauté plus haut que tout le monde dans les arrêts de jeu (90e+1) pour délivrer les Trois Lions, jusque-là incapables de se défaire de Tunisiens accrocheurs. L'avant-centre de Tottenham avait déjà ouvert le score à la 11e minute.

Excellent en début de match, le gardien tunisien, Mouez Hassen, a été contraint de sortir à la 14e minute après une blessure à l'épaule. Malgré cette perte, les Aigles de Carthage n'ont rien lâché sur toute la rencontre et ont manqué de peu de s'offrir un très bon match nul.

Deux ans après la piteuse élimination contre l'Islande en huitièmes de finale de l'Euro-2016, les Anglais ont finalement su améliorer leur niveau de jeu en fin de deuxième période, insister de plus en plus en attaque et s'engouffrer dans la petite brèche ouverte en fin de match pour arracher la victoire et rejoindre la Belgique en tête du Groupe G.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 18/06/2018