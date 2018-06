Mondial-2018: le Sénégal a "fait déjouer" la Pologne, se félicite Aliou Cissé

MOSCOU (AFP) -

Discipliné, solide, appliqué, le Sénégal "a fait déjouer" la Pologne (2-1) à la grande fierté de son sélectionneur Aliou Cissé, mardi à Moscou, pour remporter la première victoire d'une équipe africaine au Mondial-2018.

Q: Quel est votre sentiment après ce match ?

R "On avait préparé ce match face à une équipe qu'on connaissait bien, très dangereuse, qui fait partie des meilleures équipes européennes. Avoir maitrisé ce match sur le plan tactique et le plan émotionnel, c'est important. La victoire permet de rentrer de la plus belle des manières dans la compétition".

Q: Quelles ont été les clés de la victoire, selon vous?

R: "Le Sénégal a gagné grâce à sa discipline. L'équipe a été très compacte, très agressive, le bloc est resté très solide. En deuxième période, on a été très bon dans les transitions offensives-défensives. Ils ont eu le monopole du ballon sur la fin mais à chaque fois on a su remettre le pied quand il fallait. La Pologne a des joueurs aux qualités techniques au dessus de la moyenne. Il ne fallait pas être loin d'eux, rester près d'eux pour les sortir de leur zone de confort. On a su mettre en place le système qu'il fallait, on les a fait déjouer".

Q: Comment classeriez vous cette victoire par rapport à celle contre la France en 2002 ?

R: "Ça ne peut pas être la même chose, pas même saveur. L'histoire du Sénégal et de la France, tout le monde la connaît. C'est le pays colonisateur et nous, nous étions les fils d'immigrés de cette France qui nous a beaucoup donné, qui a beaucoup donné à nos parents, qui nous a formé aussi dans ces centres de formation. C'était quelque chose d'exceptionnel, de battre les tenants du titre lors du match d'ouverture".

Q: Grâce à vous l'Afrique marque ses premiers points dans ce Mondial, est-ce que c'est important pour vous ?

R: "Tout à fait. Aujourd'hui le Sénégal représente tout le continent africain. Je peux vous garantir que tout le continent est derrière nous, je reçois des coups de fil de partout. On est très fier de représenter le continent et j'espère que l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria vont se redresser".

Propos recueillis en conférence de presse

