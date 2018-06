Mondial-2018: "Tous nos matches sont maintenant des finales", dit l'Allemand Neuer

VATUTINKI (RUSSIE) (AFP) -

L'Allemagne, battue par le Mexique (1-0) lors de son match inaugural au Mondial-2018, va maintenant aborder ses prochaines rencontres comme "des finales", a assuré le capitaine et gardien de la Mannschaft Manuel Neuer mardi à Vatutinki, le camp de base des champions du monde en banlieue de Moscou.

"A partir de maintenant, il nous reste deux finales à jouer", contre la Suède samedi à Sotchi et contre la Corée du Sud ensuite, a-t-il dit, pour tenter d'arracher une qualification pour les 8es de finale du Mondial et garder l'espoir de défendre son titre conquis en 2014 au Brésil.

Arrivé avec 45 minutes de retard à la conférence de presse, Neuer s'est excusé en assurant qu'une réunion entre joueurs s'était éternisée. "Nous parlons beaucoup entre nous de ce que nous devons améliorer, je n'avais jamais vu ce niveau de communication dans l'équipe, nous nous parlons très franchement", a assuré le portier de 32 ans.

"Nous connaissons les critiques qui nous ont été adressées, mais nous sommes nous-mêmes nos plus sévères critiques, nous sommes vexés et déçus de ce que nous avons montré sur le terrain", a-t-il ajouté. "La solution doit venir de nous, joueurs, nous devons retrouver ce qui a fait notre force par le passé. Nous croyons et nous savons que nous pouvons le faire dès le prochain match contre la Suède".

"La raison principale de la défaite", a-t-il expliqué, "est à chercher du côté des joueurs leaders. Nous n'avons pas été capables de nous organiser nous-mêmes et de prendre les choses en main".

Les Allemands ont reconnu avoir été pris par surprise par le schéma de jeu des Mexicains. Alors que la Mannschaft s'était préparée pour affronter une équipe jouant le pressing et cherchant la possession de balle, les latinos-américains ont attendu les champions du monde et ont procédé par contres ultra-rapides.

L'Allemagne, venue en Russie avec la ferme intention de défendre son titre, est tombée de très haut, et les critiques se sont déchaînées contre l'équipe, accusée de manquer à la fois de caractère et d'intelligence dans le jeu.

