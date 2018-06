Golf: décès de l'Australien Peter Thomson, quintuple vainqueur du British

SYDNEY (AFP) -

Le golfeur australien Peter Thomson, qui a remporté à cinq reprises le British Open, un record dans l'ère moderne, est décédé mercredi à l'âge de 88 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé sa famille dans un communiqué.

"Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis plus de quatre ans et a perdu sa courageuse bataille à Melbourne, entouré de sa famille", indique le communiqué.

Thomson a été le premier Australien à remporter l'Open britannique, l'un des quatre tournois Majeurs du circuit. Au total, il a remporté ce tournoi et son fameux trophée, le Claret Jug, à cinq reprises entre 1954 et 1965, dont trois fois consécutivement (1954, 1955, 1956).

Seul l'Américain Tom Watson, à l'époque moderne, a égalé son record (entre 1975 et 1983).

Alors qu'il a remporté des dizaines de tournois en Europe, en Australie et en Asie, il n'a joué que quelques saisons aux Etats-Unis, remportant l'Open du Texas en 1956. Mais il a participé plus régulièrement au circuit senior américain, gagnant neuf fois et établissant un record qui n'a jamais été égalé.

Thomson a été président de l'Australian PGA pendant 32 ans. Il a également aidé à établir l'Asian Tour et a écrit pour des journaux et des magazines pendant 60 ans. Il était patron de l'Australian Golf Writers Association.

