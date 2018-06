Israël frappe 25 cibles à Gaza en riposte à des tirs de roquettes

L'armée israélienne affirme avoir frappé, dans la nuit de mardi à mercredi, 25 cibles dans la bande de Gaza en réponse à une trentaine de tirs de projectiles, parmi lesquels des roquettes.

La tension reprend à Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, environ 25 cibles dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Tsahal a indiqué, dans un communiqué, avoir dénombré environ 30 tirs de projectiles, parmi lesquels des roquettes, au cours de la nuit à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël.

"L'organisation terroriste Hamas a pris pour cible les civils israéliens au cours de la nuit en les soumetttant à une puissante attaque de roquettes, et entraîne la bande de Gaza et sa population civile sur une pente sans cesse plus néfaste", a dit l'armée israélienne.

Ces nouvelles hostilités interviennent dans un climat de tensions avivées depuis plusieurs semaines dans et autour de la bande de Gaza, langue de terre entre Israël, Égypte et Méditerranée. Différents acteurs internationaux s'alarment de cette montée des tensions et de la dégradation de la situation humanitaire et économique dans le territoire, et mettent en garde contre le risque d'une nouvelle guerre.

Le Hamas, qui dirige sans partage la bande de Gaza, et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis la dernière en date en 2014 un cessez-le-feu tendu régulièrement ébranlé par des actes hostiles.

Avec AFP

Première publication : 20/06/2018