Le géant australien des télécoms Telstra va supprimer 8.000 emplois

SYDNEY (AFP) -

Le groupe australien des télécoms Telstra a annoncé mercredi la suppression à venir de 8.000 emplois dans le cadre d'un plan global de réduction des coûts de 2,5 milliards de dollars australiens (1,8 milliard de dollars américains) d'ici à 2022.

"A l'avenir, notre équipe sera plus petite, de haut niveau avec une structure et une façon de travailler assez agile pour s'adapter à des changements rapides", a déclaré Andrew Penn, directeur exécutif de ce groupe qui est l'un des plus gros employeurs du pays.

Concrètement, le groupe entend réduire ses coûts d'un milliard de dollars australiens supplémentaire, en plus des coupes de 1,5 milliard déjà annoncées précédemment.

"Cela signifie que certains postes ne seront plus nécessaires, certains changeront et de nouveaux seront créés", a-t-il ajouté. Sur l'ensemble des emplois supprimés, un sur quatre devrait concerner des postes d'encadrement.

M. Penn a indiqué que ces coupes claires concerneraient à la fois l'Australie et l'étranger, sans donner plus de détails. Telstra emploie 32.000 personnes dans 20 pays à travers le monde, selon son dernier rapport annuel.

"Nous sommes en train de créer un nouveau Telstra, capable de continuer à dominer le marché", a justifié Andrew Penn.

"Le rythme des changements dans notre industrie est de plus en plus déterminé par l'innovation technologique et la concurrence", a-t-il dit. "Dans cet environnement, les entreprises traditionnelles qui ne réagissent pas sont les plus exposées".

"Nous avons travaillé dur pour préparer Telstra à cette dynamique de marché tout en veillant à ne pas agir précipitamment. Cependant, nous sommes maintenant à un point de rupture où nous devons agir avec plus d'audace si nous voulons continuer à être la première entreprise de télécommunications du pays".

Cette décision intervient moins d'un mois après l'annonce par Telstra d'une prévision de chiffre d'affaires 2017/2018 qui devrait se situer en dessous de la fourchette attendue, entre 10,1 milliards et 10,6 milliards de dollars australiens, en raison d'une forte concurrence dans le secteur.

L'annonce de Telstra a fait chuter ses actions à son plus bas niveau depuis plus de six ans, à 2,71 dollars australiens.

- Business des infrastructures -

Telstra possède une large gamme d'activités comprenant notamment la couverture haut débit fixe, mobile et des offres internet.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, elle va créer une unité commerciale autonome spécialisé dans le domaine des infrastructures.

Appelée Telstra InfraCo, cette structure prendra en charge les infrastructures du réseau de téléphonie fixe comprenant notamment les data centers, la fibre non-mobile, les câbles sous-marins internationaux ainsi que les pylônes, conduits, tuyaux, etc.

Ses services seront vendus à Telstra, aux clients grossistes et au National Broadband Network, qui contrôle des actifs d'une valeur comptable d'environ 11 milliards de dollars australiens.

"Comme l'innovation technologique repose de plus en plus sur la connectivité, le rôle des infrastructures des télécommunications devient de plus en plus important", a déclaré M. Penn.

"Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune innovation technologique qui ne repose pas sur un réseau de télécommunications de haute qualité, fiable, sûr et sécurisé".

"Dans ce monde, nos infrastructures prennent de plus en plus de valeur. En créant une nouvelle unité commerciale axée sur les infrastructures, nous allons mieux optimiser et gérer ces actifs".

Telstra a également l'intention de "monétiser des actifs jusqu'à 2 milliards de dollars australiens au cours des deux prochaines années afin de renforcer le bilan", et a mis de côté 600 millions de dollars australiens en frais de restructuration.

