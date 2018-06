Les magasins australiens de Toys 'R' Us ferment faute de repreneur

SYDNEY (AFP) -

Les magasins australiens du distributeur de jouets américain Toys 'R' Us vont fermer faute d'avoir trouvé un repreneur, dernières victimes en date du commerce en ligne, a annoncé mercredi l'administrateur judiciaire.

La branche australienne de Toys 'R' Us avait été placée en redressement le mois dernier après une tentative ratée de vendre les magasins aux enchères.

Les 44 magasins Toys 'R' Us et Babies 'R' Us de l'île continent sont restés ouverts sur décision du cabinet McGrathNicol le temps qu'il recherche un repreneur ou des solutions pour recapitaliser l'opération.

"Malgré des discussions productives avec un certain nombre de parties intéressées, toutes les parties ont à présent informé l'administrateur qu'elles se sont retirées du processus de vente", a dit le cabinet dans un communiqué. "De ce fait, la vente ne sera pas réalisée et les opérations vont progressivement s'arrêter".

Les magasins vendront leurs stocks existants dans les semaines à venir. Environ 700 personnes vont perdre leur emploi.

Né en 1948, ce qui n'était qu'un petit magasin de puériculture est devenu l'une des marques pour enfants les plus célèbres du monde. Mais le distributeur a été victime comme d'autres du développement de la vente en ligne.

En mars, il a annoncé la liquidation de ses opérations américaines et la fermeture de ses 735 magasins. Les magasins britanniques ont également mis la clé sous la porte.

© 2018 AFP