Maintien en prison du directeur d'Amnesty Turquie

ISTANBUL (AFP) -

Un tribunal d'Istanbul a ordonné jeudi le maintien en détention du directeur d'Amnesty International en Turquie, emprisonné depuis plus d'un an pour appartenance à une "organisation terroriste", en dépit des protestations des défenseurs des droits de l'homme.

Taner Kiliç est détenu depuis juin 2017 à Izmir (ouest). Il est accusé d'être lié au prédicateur turc exilé aux Etats-Unis Fethullah Gulen qui, selon Ankara, a fomenté la tentative de coup d'Etat en 2016. Fethullah Gulen dément ces accusations.

Le tribunal a décidé de "maintenir notre collègue Taner Kiliç, qui est injustement emprisonné depuis un an", a dénoncé Amnesty Turquie dans un communiqué.

"Tout montre qu'il est innocent... Cette injustice est inacceptable", ajoute le texte.

La prochaine audience est prévue pour le 7 novembre.

Taner Kiliç est l'un des journalistes et militants des droits de l'homme, au nombre de plusieurs dizaines, arrêtés lors de la répression qui a suivi la tentative de coup d'Etat et qui a touché, selon les critiques du gouvernement turc, non seulement les auteurs présumés de ce coup, mais aussi des opposants au président Recep Tayyip Erdogan.

Taner Kiliç risque jusqu'à 15 ans de prison. Amnesty considère les charges pesant sur lui comme "sans fondement".

"Nous sommes tous en état de choc", a commenté sur Twitter le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Shetty, qui était présent au tribunal. Selon lui, la décision du tribunal constitue un "triste commentaire sur l'état de la justice" en Turquie.

