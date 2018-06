Mondial-2018: Mbappé, plus jeune buteur français en Coupe du monde

EKATERINBOURG (RUSSIE) (AFP) -

A 19 ans et six mois, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro - grâce à sa réalisation jeudi contre le Pérou au premier tour du Mondial-2018, indique le statisticien Opta.

Mbappé a marqué de près à la 34e minute, après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied péruvien. L'attaquant du PSG a ainsi inscrit son 5e but en 17 sélections.

La France a remporté son premier match contre l'Australie (2-1) et sera qualifiée pour les 8es de finale en cas de succès face au Pérou.

