Mondial-2018: nul entre le Danemark et l'Australie, champ libre à la France

SAMARA (RUSSIE) (AFP) -

Le Danemark et l'Australie ont fait match nul 1-1, jeudi à Samara pour leur deuxième match du Mondial-2018, et laissent ainsi le champ libre à la France, qui sera qualifiée pour les 8es en cas de victoire contre le Pérou en soirée, dans le groupe C.

Christian Eriksen a ouvert le score pour le Danemark dès la septième minute d'une superbe volée sous la barre. Le capitaine australien Mile Jedinak, déjà buteur contre la France, a égalisé sur un penalty accordé après un recours à la VAR (38e).

© 2018 AFP