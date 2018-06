Mondial-2018: "Une grande douleur" selon Sampaoli

NIJNI NOVGOROD (RUSSIE) (AFP) -

Jorge Sampaoli (sélectionneur de l'Argentine): "Nos plans pour ce match n'ont pas fonctionné, je ne ressens pas de la honte mais de la douleur, comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. Il n'y a plus d'autres alternative que de tout donner (sur le dernier match). Nous étions très ambitieux et nous voulions être premier du groupe. Maintenant, ce n'est plus possible, c'est une grande douleur. J'ai fait des plans sur ce match, peut-être que si je les avais fait différemment certaines choses auraient mieux fonctionné. Je ne pense pas que cela soit réaliste de faire porter la charge à (Willy) Caballero. Je pensais que nous allions mettre énormément de pression sur la Croatie dans leur partie de terrain. Mais après leur but, nous avons été brisés émotionnellement et nous n'avons pas eu d'argument footballistique pour changer les événements. (Sur Messi et Ronaldo) Tout de suite, nous ne devrions pas comparer ces deux joueurs. La réalité de l'équipe argentine assombrit l'éclat de Messi. Il est limité car l'équipe ne prend pas forme avec lui comme elle le devrait. Je suis vraiment blessé par cette défaite, mais je n'ai probablement pas composé mon équipe de la bonne manière".

© 2018 AFP