Pas de Fête de la musique à France Inter pour cause de grève

La soirée organisée par France Inter jeudi à l'Olympia pour la Fête de la musique, avec plusieurs artistes dont Ben Harper ou Camille, n'a pu être diffusée à l'antenne en raison d'une grève des techniciens de la station publique.

Cet événement gratuit, qui réunissait également à partir de 20H00 Eddy de Pretto, la jeune chanteuse belge Angèle, le groupe de rock australien Parcels ou encore le dj Arnaud Rebotini, n'est pas le seul à ne pas avoir été retransmis.

La soirée musicale au Rocher de Palmer près de Bordeaux organisée pour FIP et la retransmission du match France-Pérou au Mondial-2018 ont également été retirées des antennes, selon les syndicats SUD Radio France et UNSA.

"En raison d'un appel à la grève de deux organisations syndicales portant sur l'activité des techniciens en reportage, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser", communiquait France Inter sur son application mobile.

Dans un message posté sur leur page blog, SUD Radio France et UNSA ont justifié cette action par le "malaise" des techniciens concernés. "En cause, les conditions de travail et la pénibilité, les iniquités de rémunération sur le métier de technicien, la flexibilité et la polyvalence demandées sans contreparties, l?ajout des activités multimédia et vidéo alors que les effectifs sont en baisse".

"La Direction de Radio France, par son refus depuis des mois d?aborder ces problématiques et par son refus de négocier depuis le dépôt du préavis, est aujourd?hui responsable de la grève et de l?annulation de l?événement France Inter à l?Olympia", ont-elles conclu.

