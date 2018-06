Tournée XV de France: Brunel termine sa revue d'effectif

AUCKLAND (AFP) -

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a justifié jeudi son choix de titulariser les centres Wesley Fofana et Rémi Lamerat, pour le dernier test-match face à la Nouvelle-Zélande samedi à Dunedin, par la volonté de les voir enfin à l'oeuvre lors cette tournée de juin.

Félix Lambey, remplaçant en deuxième ligne, devrait également profiter de ce tour d'horizon pour honorer sa première sélection.

+ Pas à la plage

Brunel l'avait affirmé avant le départ: cette dernière tournée avant la Coupe du monde 2019 servirait d'ultime revue d'effectif en vue du rendez-vous japonais. Hugo Bonneval et Sébastien Taofifenua étant allés renforcés les Barbarians français en vue de leur match vendredi face aux Highlanders, ne restaient que trois joueurs sans la moindre minute de jeu à se mettre sous la dent: Fofana, Lamerat et Lambey.

Les deux premiers démarreront donc au centre, pour former une paire 100% clermontoise (déjà alignée à six reprises en bleu), à la place du capitaine Mathieu Bastareaud et Geoffrey Doumayrou, après avoir pris leur mal en patience en raisons de pépins physiques. "Depuis le début je sais que je vais faire jouer Fofana et Lamerat (lors de cette tournée, NDLR). Je ne les ai pas amenés pour voir la Nouvelle-Zélande et venir au bord de la plage. Les circonstances ont fait que c'est maintenant" a expliqué Brunel, qui a ajouté "un peu" craindre qu'ils manquent de rythme après un mois et demi sans jouer.

Fofana (30 ans, 44 sél.) fera ses grands débuts sous Brunel, puisque sa dernière sélection remonte à novembre 2016 (face aux... All Blacks). Victime d'une rupture d'un tendon d'Achille en janvier 2017, il avait dû renoncer au dernier Tournoi des six nations en raison d'une opération d'une hernie cervicale. Lamerat (28 ans, 18 sél.) fait lui son retour après avoir été évincé à la suite de la virée nocturne d'Edimbourg dans le Tournoi-2018. Déjà vu, il joue sans doute plus gros que son coéquipier à un poste très concurrentiel.

+ Lambey au révélateur

Félix Lambey, âgé de 24 ans, faisait également partie des bannis d'Ecosse, après avoir déjà été convoqué sans jouer en novembre dernier par Guy Novès. Brunel veut voir si son profil de deuxième ligne mobile (1,96 m, 108 kg) peut rivaliser à haute altitude: "On veut voir quelles réponses il peut donner sur le terrain au niveau international face à une telle opposition, après avoir montré de bonnes choses en championnat cette saison" avec Lyon.

Si Lambey, qui prend sur le banc la place de Paul Gabrillagues, passera au révélateur néo-zélandais, le talonneur Adrien Pelissié se voit lui accorder une deuxième chance après son entrée en jeu complètement manquée lors du premier test (11-52). Malgré la première extrêmement convaincante de Pierre Bourgarit (envoyé avec les Barbarians) en fin de match samedi dernier à Wellington (13-26).

"Ce qu'il (Bourgarit) a fait est exceptionnel: il y a un an, il jouait en réserve de Fédérale 1 (3e division). On garde ce qu'il a fait en tête, mais il ne faut pas oublier ce que Pelissié a fait dans le Tournoi. Ca peut arriver de se louper, à lui de se racheter" a lancé Brunel.

+ Fraîcheur

Voilà pour les changements. Pour le reste, le sélectionneur a joué la continuité, principalement parce qu'il dit avoir été rassuré sur l'état physique des troupes, mieux dans le rythme du deuxième test que lors du premier, où de nombreux joueurs retrouvaient la compétition après trois semaines voire un mois d'arrêt.

"On sent qu'il y a de la fraîcheur encore à l'entraînement, même si l'accumulation (des matches) commence à peser. Il y a aussi de la fraîcheur mentale, les joueurs ont envie de faire cette troisième rencontre" a souligné Brunel.

+ Parra en toute logique

Ils auront un nouveau capitaine à la barre en l'absence de Guilhem Guirado et de Bastareaud: Morgan Parra (29 ans, 58 sél.), un choix naturel selon Brunel. "Cela fait dix ans qu'il a commencé (au niveau international), il a donc l'expérience. A partir du moment où on n'a pas mis Bastareaud sur la feuille, il paraissait évident que ce soit lui le capitaine."

