"Tous superhéros" : Lilian Thuram signe une BD contre le racisme

Au programme de cette émission : rencontre avec l’ancien défenseur emblématique des Bleus et champion du monde 98, Lilian Thuram. À travers sa fondation, il passe désormais une grande partie de son temps à lutter contre le racisme et les discriminations. À ce titre, il co-signe le volume 2 de la bande dessinée "Tous Superhéros", à destination des enfants.

Dans cette émission, nous vous emmenons également à la recherche du "Doudou", la nouvelle comédie avec Kad Merad et Malick Benthala, et au festival Afropea de Marseille qui investit les quartiers, pour le plus grand plaisir des habitants.

Par Sonia PATRICELLI