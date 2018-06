Enfants de migrants : Trump tente de désamorcer la crise dans la confusion

Après avoir suscité un tollé international en séparant des enfants de migrants de leurs parents, Donald Trump fait machine arrière. Mais on ne sait toujours pas quand ces familles seront à nouveau réunies.

Donald Trump a ordonné jeudi 21 juin à l'administration américaine de réunir les familles de migrants dont les parents et les enfants ont été séparés à leur arrivée aux États-Unis, mais ses efforts pour revenir sur une politique qui a suscité un tollé mondial s'opèrent dans la confusion.

Malgré l'ordre du président des États-Unis, on ne sait ni comment ni quand les quelque 2 300 mineurs qui ont été séparés de leurs parents au cours des dernières semaines seront réunis avec eux. On ne sait pas non plus où seront les familles le temps que les parents soient poursuivis au pénal.

Le gouvernement continuera-t-il à poursuivre les personnes prises en flagrant-délit de traversée illégale de la frontière entre le Mexique et les États-Unis ? Là encore, l'incertitude règne.

Par ailleurs, le gouvernement a demandé à l'armée américaine de se préparer à accueillir dans des bases militaires jusqu'à 20 000 enfants de migrants non accompagnés, a indiqué le porte-parole du Pentagone, Jamie Davis.

Enfants en pleurs

Des vidéos montrant des enfants séparés de leurs parents assis dans des cages et un enregistrement sonore d'enfants en pleurs, symboles de la politique d'immigration de "tolérance zéro" mise en place par le gouvernement Trump, a suscité l'indignation dans de nombreux pays.

Face à cette vague de critiques et sur l'insistance de ses proches, et notamment de son épouse Melania Trump, le président a fait marche arrière et a signé un décret mercredi 20 juin pour maintenir les familles ensemble en détention dans l'attente du règlement de leur dossier.

Jeudi, la première dame a rendu une visite impromptue à des enfants déplacés à McAllen, dans une structure où sont logés 55 mineurs âgés de 12 à 17 ans. Six d'entre eux ont été séparés de leurs parents au moment où ils franchissaient la frontière, a-t-on expliqué aux journalistes.

Mais la veste Zara vert olive portée par Melania Trump à son départ pour le Texas dont le dos portait les mots : "Je m'en fiche complètement, et vous?" est apparue en contradiction avec l'image de compassion qu'elle voulait donner.

La Veste qui fait et fera parler...

En visite surprise au Texas dans un centre ou sont refugies des enfants de clandestins Melania Trump porte cette veste " je m'en fous et vous ?"

La veste n'était plus visite lors de la visite au centre d'hébergement.

La Maison blanche a répondu aux critiques en disant qu'il n'y avait pas de message caché.

Pour mettre en pratique la réunification des familles, le ministère de la Justice a demandé que soit modifiée une jurisprudence de 1997 qui était interprétée comme fixant une limite de 20 jours à la détention des enfants entrés illégalement dans le pays.

Tolérance zéro toujours de mise

Lors d'une réunion à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas séparer les enfants de leurs parents et a ordonné aux ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux de "travailler ensemble pour garder les membres des familles d'immigrants illégaux ensemble durant le processus d'immigration et de réunir les groupes précédemment séparés.

"L'administration Trump a précisé que le décret de mercredi interdisant la séparation des familles ne mettait pas fin pour autant à la politique de tolérance zéro mise en place il y a un peu plus de deux mois et qui prévoit des poursuites contre les migrants qui passent illégalement la frontière.

La Patrouille de surveillance de la frontière entre les États-Unis et le Mexique continuera de transférer aux services judiciaires les adultes pris en train de traverser illégalement la frontière, a déclaré jeudi un porte-parole de l'Office des douanes et de la protection des frontières.

"L'unité familiale sera maintenue"

"L'unité familiale sera maintenue pour les familles appréhendées traversant illégalement la frontière, et elles seront transférées ensemble au Service des douanes et de l'immigration", a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

L'administration Trump souhaite également que la question de l'immigration soit réglée par une loi d'ensemble. Mais la Chambre des représentants, où les républicains (pro-Trump) sont majoritaires, a rejeté jeudi une proposition de loi soutenue par les plus conservateurs.

En outre, la Chambre a reporté à deux reprises, d'abord à vendredi puis à une date ultérieure, vraisemblablement la semaine prochaine, un vote sur une seconde proposition de loi, dite de compromis, afin d'essayer de rassembler plus de soutiens dans le camp républicain.

