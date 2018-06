Un prêtre gifle un bébé lors d'un baptême, le diocèse le suspend

PARIS (AFP) -

Le diocèse de Meaux (Seine-et-Marne) a suspendu vendredi "de toutes célébrations de baptême et de mariage" un prêtre qui a giflé un bébé lors d'un baptême et suscite une vive indignation sur les réseaux sociaux.

Une vidéo postée jeudi et visionnée plusieurs millions de fois montre ce prêtre de 89 ans, officiant à la collégiale de Champeaux, s'apprêtant à baptiser un bébé qui ne cesse de pleurer.

Après lui avoir saisi le visage et demandé "du calme", il lui met une gifle sous le regard médusé puis indigné de ses parents.

"Cette perte de sang-froid peut s'expliquer par la fatigue de ce prêtre âgé, mais cela ne l'excuse pas", a affirmé le diocèse dans un communiqué, précisant que le prêtre "conscient de ce geste déplacé (...) a présenté ses excuses auprès de la famille à la fin du baptême".

Monseigneur Nahmias, évêque de Meaux, a pris des "mesures conservatoires afin que le prêtre soit suspendu de toutes célébrations de baptême et de mariage", ajoute le communiqué. "Ces mesures lui imposent également de ne plus intervenir sur la collégiale de Champeaux dès maintenant et de ne célébrer des messes qu'à la demande expresse du curé", ajoute le diocèse.

Interrogé vendredi sur Franceinfo, le prêtre a tenté de minimiser la portée de son geste. "C'était entre une caresse et une petite tape", a-t-il affirmé. "J'espérais le calmer, je ne savais pas très bien que faire."

"L'enfant criait beaucoup et il fallait que je lui tourne la tête pour faire couler l'eau. Je lui disais +calme-toi+ mais il ne se calmait pas. J'ai essayé de le tenir proche, tout contre moi pour tenter de le calmer", a-t-il poursuivi.

