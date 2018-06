Tennis : Mauresmo, première femme capitaine de la France en Coupe Davis

L'équipe de France de Coupe Davis sera dirigée pour la première fois de son histoire par une capitaine, Amélie Mauresmo ayant été nommée pour succéder à Yannick Noah l'an prochain, a annoncé samedi la Fédération française (FFT).

C'est la première fois qu'une femme va diriger l'équipe de France masculine de tennis : Amélie Mauresmo, ex-numéro un mondiale, a été nommée capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis pour les saisons 2019 et 2020, a annoncé samedi 23 juin la Fédération française de tennis (FFT) sur Twitter.



L'ancienne joueuse de 38 ans succèdera à Yannick Noah l'an prochain tandis que l'équipe de France masculine de tennis a remporté la Coupe Davis en 2017.



Amélie Mauresmo compte à son palmarès deux titres du Grand Chelem - l'Open d'Australie et Wimbledon - qu'elle a remportés en 2006. Elle a aussi remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes, en 2004.



Côté entraînement, elle a notamment dirigé l'équipe féminine de Fed Cup de 2012 à 2016 et entraîné le Britannique Andy Murray entre 2014 et 2016.



La FFT a parallèlement nommé Julien Benneteau à la tête de l'équipe de France féminine de Fed Cup, qui était également dirigée par Yannick Noah.



Le joueur de 36 ans, actuellement 66ème mondial, compte quitter les courts après l'US Open en septembre.

23/06/2018