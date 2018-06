Manfred Weber, président du PPE, sur l'asile : "Sans solution européenne, tout finira dans le désordre"

Le président du groupe PPE (droite) au Parlement européen Manfred Weber est le grand invité d'Ici l'Europe. Son parti, l'Union chrétienne-sociale (CSU), allié historique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, sème le doute sur l'avenir du gouvernent Merkel et de l’Europe en faisant pression pour la conclusion d'un accord sur l'asile au prochain conseil des 28 et 29 juin. Et il met en garde : "Sans solution européenne, tout finira dans le désordre le plus total".

Et en fin d'émission, l’été des Consultations citoyennes : Christophe Préault, directeur de Toute l’Europe, nous présente en plateau son site Internet, qui héberge toutes les consultations citoyennes en France et à l’étranger ! À noter, le rendez-vous à Marseille le 29 juin pour la consultation citoyenne de Caroline de Camaret avec deux trublions de l’Europe : le français Daniel Cohn Bendit et le Grec Geórgios Katroúgalos. Les plus sérieux trouveront leur bonheur le 3 juillet à la consultation sur les relations économiques UE/ Suisse et les plus sportifs à celle du 4 août, une consultation allant de Nantes à La Chapelle-sur-Loire… à vélo !

Production : Isabelle Romero, Roxane Runel et Nathan Theis.

Par Caroline DE CAMARET