Perche: Lavillenie s'envole sur le pont d'Arcole pour la journée olympique à Paris

PARIS (AFP) -

Le détenteur du record du monde de saut à la perche Renaud Lavillenie a été la principale attraction du concours organisé sur le pont d'Arcole pour la journée olympique, une épreuve marquée par la blessure du vainqueur, le Français Stanley Joseph.

Piste d'élan au-dessus de la Seine et au plus près des spectateurs, Hôtel de ville en fond de décor, de toutes les démonstrations de sports olympiques et paralympiques qui animaient samedi le coeur de la capitale, le concours de saut à la perche, homologué par la fédération française d'athlétisme, s'annonçait comme le clou de la journée.

Invité vedette, Renaud Lavillenie a mis du temps à trouver ses marques, passant 5,52 m au deuxième essai mais échouant trois fois à 5,72 m. Une hauteur franchie par Stanley Joseph, 26 ans.

"C'est un cadre extraordinaire, mais le vent est très capricieux, ça rend les choses très aléatoires. D'un saut à l'autre le vent est différent", a expliqué Lavillenie au micro.

Assuré de l'emporter, Stanley Joseph a tenté sa chance à 5,80 m mais s'est blessé à une cheville à l'atterrissage sur le tapis. Resté allongé plusieurs minutes, grimaçant, se prenant la tête entre les mains, il a été évacué sur une civière, une image subitement malheureuse dans ce qui devait être une fête.

- "Monter en puissance" -

Pour faire oublier cette fausse note, Lavillenie a repris la perche et a effacé 5,70 m, puis 5,80 m, hors-concours, avant d'échouer trois fois à 6 m.

La journée olympique célèbre chaque année, dans le monde entier, la date du 23 juin 1894, quand les participants du congrès international d'athlétisme de Paris ont voté la rénovation des Jeux olympiques à la Sorbonne, poussés par le baron Pierre de Coubertin.

Une journée désormais particulière pour Paris, qui organisera les JO en 2024, 100 ans après les avoir accueillis pour la dernière fois. Pour l'occasion, de grands champions français, comme le judoka Teddy Riner, sont venus se frotter au public sur les terrains d'exhibitions, du basket en fauteuil au water-polo, en passant par le tir à l'arc ou le baseball.

"Avec Anne Hidalgo (...) on a à coeur de monter en puissance pendant six ans, et c'était important pour nous de célébrer le sport au coeur de cette belle ville", a lancé Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO de 2024, aux côtés de la maire de Paris.

Les célébrations devaient se terminer par une course nocturne de... 2024 mètres, entre les Invalides et la Tour Eiffel.

© 2018 AFP