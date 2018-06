Mondial-2018: la dynamite Kane, le pétard mouillé Lewandoswki

MOSCOU (AFP) -

Nommé capitaine d'une Angleterre rajeunie, Harry Kane a assuré la qualification en 8e de finale avec un triplé contre un Panama poreux (6-1). Tout le contraire de Robert Lewandowski, crack du Bayern Munich d'ores et déjà éliminé après la déroute de sa Pologne face à la Colombie (3-0) dimanche.

Dans le groupe G des Anglais, la Belgique, par rebond, est elle aussi qualifiée, tandis que Panama et Tunisie sont éliminés.

. Kane dépasse CR7 et Lukaku

Les artificiers anglais du dimanche s'appellent donc Jesse Lingard (25 ans), 1 but, John Stones (24 ans), auteur d'un doublé, et Harry Kane (24 ans), trois buts dont deux penalties - la défense panaméenne impuissante n'a pu que lui donner des coups pour tenter de le ralentir. Avec son triplé, "Prince Harry" (5 buts en 2 matches) prend seul la tête du classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo (Portugal) et Romelu Lukaku (Belgique), tous deux à quatre buts.

"Tout se met en place. C'est un résultat brillant, c'est fantastique d'être qualifié. Et le faire de cette façon, c'est génial. (...) Ne nous emballons pas. Nous devons continuer, mais oui, il faut y croire", s'est réjoui le héros du jour au micro de la BBC.

C'était le premier Mondial pour le Panama, et ça s'est vu: défaite inaugurale contre la Belgique (3-0) puis ce calvaire contre les Trois Lions, soit 9 buts encaissés en deux matches, c'est la pire défense du tournoi devant la Tunisie (7 buts encaissés).

Avec ce large succès contre les "Canaleros", les jeunes "Trois Lions" de Gareth Southgate s'offrent également cette finale de groupe très attendue contre la Belgique, jeudi à Kaliningrad.

Ce duel fait saliver d'avance: les deux équipes sont à égalité parfaite (points, buts marqués et encaissés...). "A la mi-temps, nous avons discuté du fait de marquer un but de plus pour être premier du groupe (à la différence de but), c'est pourquoi c'est décevant de prendre ce dernier but. Nous aurions préféré être aux commandes du groupe", a regretté Southgate, lucide.

. Tellement sereins...

Il y a fort longtemps que le public anglais n'avait pas eu autant d'espoir, entre la non-qualification pour l'Euro-2008, l'élimination dès les huitièmes de l'Euro-2016 par l'Islande, zéro victoire lors du Mondial-2014 et des performances léthargiques en qualifications.

Southgate, en rajeunissant l'Angleterre et en lui donnant plus de libertés offensives, a apporté un vent de fraîcheur qui a balayé, jusque-là, les affres du passé.

En Russie, son équipe a pour l'instant séduit, entre son discours détendu, sans prétention, et ses belles performances. En dépit de la faiblesse des adversaires. Le test contre la Belgique sera autrement révélateur.

Son capitaine "Prince Harry" Kane est au rendez-vous, alors pourquoi ne pas imaginer un joli parcours? Southgate s'est chargé de calmer l'enthousiasme autour de l'équipe: "Je n'ai pas particulièrement aimé la performance. Je suis hyper-critique, mais je n'ai pas aimé le début, je n'ai pas aimé le but (encaissé) à la fin. Bon, les éléments entre les deux ont été quand même très bons!"

. James revit

Le Mondial a donc perdu une star du Bayern Munich. Lewandowski, idole polonaise et meilleur buteur des qualifications européennes, est resté muet lors de la défaite contre le Sénégal (2-1) puis contre les "Cafeteros"...

En revanche, James Rodriguez, autre crack du Bayern, à peine remis d'une blessure au mollet gauche, a brillé avec deux passes, pour Yerry Mina pour le premier but et pour Juan Cuadrado sur le troisème. De quoi rassurer les fans du "Tigre", lui qui avait été transparent après son entrée en jeu lors du revers contre le Japon (2-1). L'autre but colombien a été signé par Radamel Falcao, qui avait manqué le Mondial-2014 sur blessure.

"Les Colombiens étaient meilleurs" n'a pu que commenter le sélectionneur polonais Adam Nawalka.

Ce groupe H entretient le suspense: après le nul entre le Japon et le Sénégal de Sadio Mané (2-2), les "Blue Samouraïs" ont 4 points, tout comme les "Lions de la Teranga", et les Colombiens ont 3 points. La dernière journée s'annonce intense jeudi.

Une bonne partie de l'Afrique risque bien d'encourager ce soir-là le Sénégal, qui reste en course avec le Nigeria (groupe D) contrairement à trois autres représentants du continent, déjà au tapis: Maroc, Egypte et Tunisie.

© 2018 AFP