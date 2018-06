Mondial-2018 : l’Angleterre corrige le Panama et file en huitièmes

Après avoir martyrisé le Panama durant le premier acte (5-0 à la pause), l’Angleterre a baissé de rythme mais s’est tout de même assurée de disputer les huitièmes de finale du Mondial-2018 (6-1). Harry Kane, lui, s’est offert un triplé.

Durant près d’une heure, dans les travées du stade de Nijni Novgorod, l’espoir de voir enfin tomber le record de la Hongrie, victorieuse du Salvador 10-1 lors de la Coupe du monde 1982, est resté vivace. Mais en lieu et place d’un record, l’Angleterre s’est finalement contentée de flanquer une rouste mémorable au modeste Panama (6-1). Une démonstration auréolée d'un triplé de Harry Kane (22e sp, 45e+1 sp, 62e) et d'un doublé de John Stones (8e, 40e). Jesse Lingard, lui, s'est contenté d'une réalisation (36e).

Deuxième succès en autant de rencontres pour les Anglais dans ce Mondial-2018, qui ont donc validé leur billet pour les huitièmes de finale, puisqu’ils rejoignent la Belgique en tête du classement du groupe G. Une égalité parfaite entre les deux nations, qui comptent six points, huit buts marqués et deux encaissés. De quoi donner une saveur particulière à la troisième journée de ce groupe, qui verra Diables Rouges et Three Lions se disputer la première place.

Le Panama pour l’Histoire, la Tunisie sortie

Malgré la déroute, le Panama se souviendra lui aussi avec joie de cette rencontre, puisque le petit pays d’Amérique centrale a profité des largesses d’une défense anglaise déconcentrée pour inscrire le premier but de son histoire en Coupe du monde.

Un but signé du vétéran Felipe Baloy, 37 ans, qui a redonné le sourire aux supporters panaméens et même au sélectionneur colombien de ces Canaleros, qui rejoignent malgré tout le contingent des éliminés de ce Mondial. L’autre victime du jour est la Tunisie qui, après le résultat de cette rencontre, est officiellement sortie du tournoi.

Première publication : 24/06/2018