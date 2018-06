Mondial-2018: James titulaire en Colombie, la Pologne avec quatre changements

KAZAN (RUSSIE) (AFP) -

James Rodriguez, star et animateur de l'attaque de la Colombie, est bien titulaire dimanche pour le match de la deuxième journée du groupe H du Mondial à Kazan, contre la Pologne, dans un match couperet dont l'éventuel vaincu sera éliminé.

Depuis plusieurs jours, l'état de santé du joueur du Bayern Munich était l'objet d'interrogations. Touché à un mollet, il n'était entré qu'en fin de match lors du premier match, perdu par les Cafeteros contre le Japon (2-1). Il aura devant lui en pointe son capitaine Radamel Falcao, l'autre star de cette équipe qui passait au départ pour le favori de la poule.

Côté polonais, le coach Adam Nawalka a procédé à quatre changements par rapport à la défaite inaugurale contre le Sénégal (2-1), en lançant d'entrée de jeu Bednarek, Goralski, Bereszynski et Kownacki. Le capitaine et buteur Robert Lewandowski, coéquipier de James au Bayern, est quant à lui fidèle au poste.

Le match nul dans l'après-midi du Sénégal et du Japon (2-2), qui comptent tous les deux quatre points, élimine du Mondial l'équipe qui s'inclinera à Kazan, et qui restera dernière du groupe à zéro points. En cas de partage des points entre Colombie et Pologne, tout restera en revanche ouvert dans le groupe, avec même la possibilité d'avoir quatre équipes à quatre points après la troisième et dernière journée.

Pologne: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazdan - Rybus, Goralski, Krychkowiak, Bereszyinski - Zielinski, Kownacki - Lewandowski (cap)

Entraîneur: Adam Nawalka

Colombie: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - Aguilar, Barrios - Cuadrado, Quintero, Rodriguez - Falcao (cap)

Entraîneur: José Pekerman

Arbitre: Cesar Ramos (MEX)

© 2018 AFP