Princess Erika : le nouveau single d'une guerrière pacifique

Dans ce nouveau numéro de À l'Affiche 100 % musique, Amobé Mévégué accueille la chanteuse franco-camerounaise Princess Erika, venue présenter son nouveau single "Délivrée".

À voir aussi : le retour sur scène de la chanteuse américaine Gloria Gaynor, qui s'offre une date parisienne au Trianon, et l'ouverture à Londres de "Michael Jackson: On the Wall" à la National Portrait Gallery, une exposition d’œuvres d'art inspirées par le chanteur.

Par Amobé Mévégué