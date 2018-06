Fnac Live: Eddy De Pretto s'ajoute à Jeanne Added, Asaf Avidan, Sting & Shaggy

PARIS (AFP) -

L'incontournable Eddy De Pretto s'ajoute au plateau relevé du Fnac Live qui mise, pour sa 8e édition (5-7 juillet), sur le meilleur de la scène alternative avec Dominique A, Jeanne Added, Asaf Avidan, Ibeyi, et un duo star Sting & Shaggy.

Outre Eddy De Pretto, qui se produira le vendredi 6 juillet, le groupe disco-pop L'Impératrice, programmé la veille vient compléter l'affiche de ce festival gratuit, qui se tient sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris et dans un de ses salons.

"Notre programmation tend à choisir des artistes qui sont les marqueurs de la scène de l'année écoulée et ceux qui vont faire la scène à venir. Le Fnac Live se veut être une photographie de la diversité et de la vitalité de la scène musicale", explique à l'AFP Benoît Brayer, le programmateur du Fnac Live.

Au centre de cette photo, prend place Eddy De Pretto, révélé l'an passé pour ses intenses performances scéniques et qui a tenu ses promesses sur album avec "Cure", sorti début mars.

"C'est l'artiste de l'année vu l'ampleur de son succès. Ce qui est frappant, c'est que sa forte exigence artistique a rencontré le grand public. On l'avait programmé en ouverture de la précédente édition, là on lui offre une plus forte exposition", dit Benoît Brayer.

Parmi les artistes qui ont fait les derniers mois, se trouvent également Asaf Avidan le folk-singer à la voix d'or, Gaël Faye et son rap poétique, les "soul jumelles" Ibeyi, Mélissa Laveaux et son rock créole, Petit Biscuit et Vitalic pour passer de l'électro à la techno.

Une de celles qui fera l'évènement à la rentrée sera Jeanne Added, avec son deuxième album dont elle dévoilera quelques titres.

Pour représenter les artistes de demain, le Fnac Live a misé sur la scène belge, avec la jeune artiste pop Angèle et le duo hip hop Caballero & Jeanjass, sur le chanteur magnétique Foé ou encore le rappeur en verve Moha La Squale.

Enfin, soucieux de "cultiver (sa) différence", le Fnac Live proposera trois concerts aux formats inédits.

Dominique A, dont le prochain album acoustique "La fragilité" sortira le 6 octobre, sera en formation guitare et piano, Sting & Shaggy joueront leur seule date acoustique de l'été et Françoise Fabian donnera le premier concert de sa fraîche carrière musicale, dans la foulée de son premier album éponyme sorti au printemps.

© 2018 AFP