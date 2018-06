Mondial-2018 : l'Espagne file en tête du groupe B, suivie du Portugal

Face à une équipe marocaine déjà éliminée mais tenace, l'Espagne a concédé le nul (2-2) et se place en tête du groupe B, suivie du Portugal tenu en échec par l'Iran (1-1). Ils affronteront respectivement la Russie et l'Uruguay en huitièmes.

La sélection espagnole s'est fait peur face au Maroc, déjà éliminé du Mondial-2018 mais très tenace, lundi 25 juin à Kaliningrad. Menés à dix minutes de la fin après un but d'En-Nesyri, la Roja a égalisé dans le temps additionnel (2-2) et a pris son ticket pour les huitièmes. Elle termine en tête du groupe B, car dans le même temps, le Portugal a aussi été tenu en échec par l'Iran (1-1). Sergio Ramos et ses coéquipiers affronteront la Russie le 1er juillet.

Les Portugais étaient leaders de leur groupe jusqu'au temps additionnel, avant que l'Espagne n'égalise en parallèle face au Maroc et que Karim Ansarifard ne transforme son penalty (90+3), accordé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage pour une main dans la surface du défenseur Cédric Soares. Les champions d'Europe en titre doivent se préparer à une rude bataille contre l'Uruguay, samedi 30 juin à Sotchi. Une bataille de défenses solides et de stars offensives prêtes à marquer à tout moment.

Avec AFP

Première publication : 25/06/2018