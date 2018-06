Wall Street ouvre en baisse, rattrapée par les tensions commerciales

NEW YORK (AFP) -

Wall Street reculait lundi à l'ouverture, ébranlée par une série d'informations signalant de nouveau la volonté de l'administration Trump de renforcer la bataille commerciale avec ses principaux partenaires: le Dow Jones cédait 0,56% et le Nasdaq 0,81%.

La Bourse de New York avait déjà pâti la semaine dernière des interrogations persistantes quant aux conséquences de l'hostilité croissante entre les Etats-Unis et d'autres pays sur le front du commerce: le Dow Jones avait enregistré un repli hebdomadaire de 2,03%, le Nasdaq de 0,69% et le S&P 500 de 0,89%.

