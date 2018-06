Emmanuel Macron nomme un "ambassadeur pour la Syrie"

L'actuel ambassadeur de France en Iran François Sénémaud, ancien directeur du renseignement à la DGSE, a été nommé mercredi en Conseil des ministres "représentant personnel du président de la République, ambassadeur pour la Syrie".

Familier des questions moyen-orientales, l'ambassadeur de France en Iran François Sénémaud, ancien directeur du renseignement à la DGSE, a été nommé mercredi 27 juin en Conseil des ministres représentant personnel du président Emmanuel Macron pour la Syrie.

François Sénémaud, 61 ans, devrait quitter ses fonctions à Téhéran en août, a précisé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. "Nous ne rouvrons pas une ambassade en Syrie", même si le titre du diplomate sera "représentant personnel du président de la République, ambassadeur pour la Syrie", à compter du 27 août, a-t-il ajouté. Une nomination actée dans le Journal officiel daté du 28 juin 2018.

Depuis 2014 le dossier de la Syrie est piloté au Quai d'Orsay par Franck Gellet, 54 ans, qui vient d'être nommé ambassadeur au Qatar.

Ministre plénipotentiaire de 2e classe et ex-ambassadeur au Laos de 2008 à 2012, François Sénémaud, titulaire d’un DEA d’histoire et énarque (promotion Léonard de Vinci), arrivait lui aussi au terme de ses fonctions en Iran.

Interrogé en 2017 sur la situation en Syrie, il avait rappelé que la France ne faisait pas du départ de Bachar al-Assad "un préalable à la négociation". Et d'ajouter : "Nous ne croyons pas non plus qu’il puisse y avoir une solution du conflit autour de lui".

Avec AFP

Première publication : 28/06/2018