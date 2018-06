Mondial-2018 : l'Uruguay, vainqueur du Portugal, affrontera la France en quarts

L'Uruguay affrontera la France en quart de finale du Mondial-2018, après avoir sorti en 8e le Portugal (2-1, champion d'Europe en titre, grâce à un doublé d'Edinson Cavani.

Vainqueur du Portugal (2-1) samedi à Sotchi, l'Uruguay rencontrera la France en quart de finale du Mondial-2018. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, a été éliminé grâce à un doublé d'Edinson Cavani, qui est plus tard sorti blessé, samedi à Sotchi.

Le Parisien a ouvert le score sur un centre millimétré de Suarez, au deuxième poteau. Mené au score à la pause, le Portugal a égalisé dix minutes après le retour des vestiaires, sur une tête de Pepe suite à un corner (55e).

Mais Cavani a redonné l'avantage aux siens, d'un plat du pied droit en première intention. Les champions d'Europe en titre ont ensuite buté sur une défense héroïque de l'Uruguay. Seule ombre au tableau pour la Celeste, la sortie sur blessure de Cavani.

Les Bleus avaient gagné un peu plus tôt contre l'Argentine (4-3). France-Uruguay se jouera vendredi à Nijni Novgorod (14h00 GMT). Messi et Ronaldo hors course, le Mondial-2018 vient de perdre 10 Ballons d'or (5 chacun).

Avec AFP

Première publication : 30/06/2018