L'ex-Premier ministre malaisien interpellé pour corruption

L'ex-Premier ministre malaisien, Najib Razak, a été interpellé mardi dans le cadre de l'enquête sur de vastes détournements au détriment du fonds souverain 1MDB. Il sera inculpé mercredi, a annoncé l'agence malaisienne anticorruption.

Nouveau rebondissement en Malaisie dans le vaste scandale financier qui secoue la sphère politique depuis des années. L'ex-Premier ministre, Najib Razak, a été interpellé mardi 3 juillet dans le cadre de l'enquête sur des détournements au détriment du fonds souverain 1MDB, a indiqué une source policière.

Il a été appréhendé à son domicile et sera inculpé mercredi, a indiqué l'agence malaisienne anticorruption dans un communiqué.

1Malaysia Development Berhad, ou 1MDB, est un fonds d'investissement créé par Najib Razak peu après son arrivée au pouvoir comme Premier ministre en 2009, dans le but de moderniser ce pays d'Asie du Sud-Est de 32 millions d'habitants.

Cette affaire de détournements de centaines de millions d'euros a largement contribué, en mai, à la défaite cinglante aux législatives de l'ancienne coalition qui était au pouvoir depuis 61 ans et qu'il dirigeait.

Sacs à mains de luxe remplis d'argent et de bijoux

Des enquêtes ont été ouvertes à Singapour, en Suisse et aux États-Unis. Le département américain de la Justice a accentué la pression avec une procédure visant à saisir des actifs totalisant 1,4 milliard d'euros qui auraient été détournés du fonds 1MDB et servis à l'achat notamment de biens immobiliers luxueux aux États-Unis et notamment d'un yacht.

Peu après la défaite électorale de mai, la police avait révélé avoir saisi des centaines de cartons contenant des sacs à mains de luxe remplis d'argent et de bijoux, lors de perquisitions dans le cadre de cette enquête.

Les marchandises confisquées, dont la valeur est estimée jusqu'à 234 millions d'euros, avaient été découvertes dans des copropriétés d'un immeuble haut de gamme du centre de la capitale Kuala Lumpur.

L'ex-Premier ministre, soupçonné d'avoir détourné environ 640 millions d'euros, a toujours nié toute malversation. L'épouse de ce dernier, Rosmah Mansor, était très impopulaire en raison de ses dépenses extravagantes.

Avec AFP

Première publication : 03/07/2018