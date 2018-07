Mondial-2018 : la Suède écarte la Suisse et se hisse en quarts de finale

Victorieuse de la Suisse en 8es de finale de la Coupe du monde (1-0), mardi, la Suède poursuit son étonnant parcours en Russie. Elle saura bientôt qui de l'Angleterre ou de la Colombie elle affrontera en quarts.

Au terme d’un match très disputé mais pauvre en occasions franches, la Suède a éliminé la Suisse (1-0), mardi en 8es de finale du Mondial-2018 à Saint-Pétersbourg. Les Helvètes, déjà sortis des poules par le passé, n'ont toujours pas gagné le moindre match éliminatoire en Coupe du monde de toute leur histoire.

En se qualifiant pour les quarts, grâce à un but de leur meneur de jeu Emil Forsberg inscrit en deuxième période (66e), les Scandinaves, qui ont éliminé en barrages l'Italie et terminé premiers d'une poule fatale à l'Allemagne dans le tournoi organisé en Russie, atteignent un niveau qu'ils n'avaient plus connu depuis la Coupe du monde 1994 (demi-finalistes).

Ils rencontreront en quarts de finale le vainqueur de Colombie-Angleterre, disputé dans la soirée à Moscou (20 h, heure française). Ce sera le dernier 8e de finale, alors que la Belgique, le Brésil, la Russie, la Croatie, l'Uruguay et la France sont déjà qualifiés.

Avec AFP

Première publication : 03/07/2018